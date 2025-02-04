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大S流感猝逝 蘇一峰：喘和昏睡就是重症的前兆

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間，因流感併發肺炎過世。本報資料照片
藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間，因流感併發肺炎過世。本報資料照片

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎病逝，享年48歲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，據導遊所述，到日本第一天大S就開始咳嗽哮喘了，後面就狀況愈來愈差、開始昏睡，4次就醫3次被叫回家，最後一次就醫就死亡了，「其實喘和昏睡就是流感重症的前兆了」。

蘇一峰表示，一般流感來看診，他一定都會問喘不喘和精神狀況，如果喘和昏睡就是全套詳細檢查。

日本執行分級醫療，蘇一峰表示，不能直接跑大醫院急診，好處是替國家省錢節省醫療支出，而醫院也節省各種專科值班醫師的支出。壞處當然是如果有重症疾病變化快，還要經過層層分級轉介，就可能會因此延誤治療時機。台灣健保因為缺錢，正在大力推動分級醫療。像日本很多中小醫院的值班醫師，常常是找外面醫師來兼職，這跟台灣就差很多了，「台灣醫療血汗別的國家真的學不來」。

有網友表示，日本沒有那麼嚴格，只是要多花錢而已。也不貴，初診料多付個5000到1萬日圓。「對外國人收費300%，這個是不對的。因為日本長住人口，一般會加入國民健康保險，有保險，自付30%。外國人短期到日本的，沒有（不能加入）日本的健康保險，所以需要全部自付。不是因為是外國人，所以收費300%。日本急救車接了病人後，因為醫療資源不足的問題，幾個小時內都找不到接收醫院的問題時有發生，這個是對所有人，包括日本人」。

其他網友表示，「正常是要醫療分級，問題在於醫學中心收費低，有重大傷病看什麼都要求減免，又無法落實輕症下轉（每家醫院都有成長指標），病人自然往大醫院集中」、「台灣真的要正視醫療人員的重要性，台灣醫療向來是國際數一數二，照顧好醫療人員也是照顧好國民」。

分級醫療 大S 日本 流感 蘇一峰 醫師

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