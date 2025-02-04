大S流感病逝 流感疫苗打氣今上午增5成、屏庫存1.4萬多劑

大S徐熙媛春節流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗。屏東縣衛生局指出，流感疫苗打氣明顯提升，3日單日施打1419人，過年前單日約500到600人。屏基家醫科醫師陳亮仁觀察，今一上午施打超過100人，跟平日20人相比，增加5成。

屏東基督教醫院家醫科主治醫師陳亮仁今上午在長治鄉衛生所看診，陳亮仁說，大家對流感關注度增，打疫苗人數也跟著增加，一般醫院、診所或衛生所，一個上午約20人左右，今天上午初估超過100人，其中逾半以上都是年輕人中壯年族群。

春節剛結束，陳亮仁說，過年是人群聚集機會，各種傳染疾病機會增加，建議到人多地方做好個人衛生防護、戴口罩、勤洗手，記得每年要打疫苗。

出國旅遊前注意，陳亮仁說，若有心肺肝腎等慢性疾病、糖尿病患者，出國前要先了解當地國家流行傳染疾病，有預防針的話，至少出發前兩周施打相關疫苗，疫苗要施打兩周才有抗體，要提早兩周到一個月前施打疫苗。

今天上午長治鄉衛生所陸續民眾排隊施打流感疫苗，長治鄉民邱女說，她這周去日本旅遊，原本過年前就要來打疫苗，但太忙了，昨看到大S的新聞，今天趕緊來打流感疫苗。

屏東縣衛生局指出，屏東縣流感疫苗截至今年2月2日，65歲以上接種率51.6%（全國46.3%），學齡前幼兒接種率74.2%（全國68.6%），2月3日流感疫苗打氣明顯提升，單日施打1419人，目前庫存量尚約1萬4000餘劑可供民眾接種。

衛生局提醒，接種疫苗是降低重症和死亡最有效的方法，呼籲高風險族群及符合接種資格的民眾盡早將疫苗打好打滿，盡早獲保護力，維護自身健康。