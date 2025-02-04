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台鐵公司掛牌首年虧損137.9億元 史上最高

中央社／ 台北4日電
113年是台鐵公司掛牌第1年，台鐵統計，實際虧損新台幣137.9億元，史上最高。聯合報系資料照片
113年是台鐵公司掛牌第1年，台鐵統計，實際虧損新台幣137.9億元，史上最高。聯合報系資料照片

113年是台鐵公司掛牌第1年，台鐵統計，實際虧損新台幣137.9億元，史上最高。台鐵說，票箱收入受花蓮地震影響未達預期，又新增職工福利金，且票價長期未調整，擴大虧損。

台鐵原本編列113年，就是公司成立首年的營運虧損是74億多元，去年12月估計可能達120億元；今天公布最新財務資訊，實際虧損是137.9億元，比去年底預估又多了快18億元。

根據台鐵113年的營運報告，票箱收入原本預計有185億元，但受花蓮大地震影響，實際只有174億元。

台鐵說明，去年公司首度提撥的職工福利金23億元，還要支應公司成立時相關資產移轉規費約2億元，加上凍漲30年的票價仍未調整，都是虧損擴大主要因素。但若與112年在同一基礎上來看，虧損反而較少。

台鐵說，實施一例一休後，人事成本增加不少，加上增加夜點費、危險津貼，營運支出也變多，例如，106年時員工1萬3851人到112年員工1萬5924人，用人費持續增至168億元。

台鐵從110年起，每年虧損破百億元，110年是虧119億元，111年虧111億元，112年虧114億元，113年虧損達137.9億元，史上新高。

根據台鐵編列的114年預算，預計虧損86.9億元，票箱收入189.7億元。

台鐵董事會明天將討票價調漲案，經營團隊希望今年票價能調整，增加票箱入，縮減虧損。

台鐵 票價

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