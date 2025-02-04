日本知名「嬰兒米餅」鎘超標 食藥署邊境攔398公斤

日本知名品牌「嬰兒米餅」出包，請家長注意。食藥署今天公布最新一波邊境查驗不合格名單，共有37項不合格產品，其中4家業者從日本龜田製菓株式會社輸入的「嬰兒米餅」共7批，品牌名為「KAMEDA」，產地新潟縣，檢出重金屬「鎘」超標，總量達398.02公斤，必須退運或銷毀，食藥署也已針對該製造廠在邊境採100%逐批查驗。

食藥署上午公布37項邊境查驗不合格名單，包括南韓出口的「葡萄」、「鮮草莓」農藥殘留含量不符規定；越南出口的「辣椒粉」農藥殘留含量不符規定、「冷凍芋頭」重金屬含量不符規定；菲律賓出口的「餅乾」防腐劑含量不符規定；馬來西亞出口「薑黃粉」農藥殘留含量不符規定等。

食藥署代理署長林金富說，7批從日本輸入嬰兒米餅，在邊境被檢出重金屬鎘不合格，濃度介於0.042至0.049ppm之間，據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，鎘在嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品，限量標準為0.04ppm，不符合食品安全衛生管理法第17條規定，必須退運或銷毀。

「嬰兒米餅」輸入業者分別為追求卓越股份有限公司報驗2批、向虹園貿易有限公司報驗2批、昶緯興業有限公司報驗2批、京奇貿易有限公司報驗1批。林金富說，食藥署已針對上述公司進口產品調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。由於業者均由日本龜田製菓株式會社輸入「嬰兒米餅」，也針對該製造廠採100%逐批查驗。

食藥署統計，去年7月20日起至今年1月20日止，在邊境受理日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾批數為329批，檢驗不合格批數為9批，不合格率為2.7%，原因都是重金屬鎘超標，即起至今年3月3日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾，採加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

另外，梅村水菓有限公司、上佳水果有限公司、永全水果有限公司從日本輸入共7批「鮮金柑」，在邊境被檢出農藥殘留含量不符規定，報關約283.5公斤，已退運或銷毀。林金富表示，7批從日本輸入「鮮金柑」共報驗5批，梅村水菓有限公司報驗1批，永全水果有限公司報驗1批。

林金富表示，檢出農藥殘留氟大滅，濃度介於0.01至0.02ppm之間，據食品安全衛生管理法第15條有關農藥殘留容許量標準，氟大滅為不得檢出。食藥署將針對上佳水果有限公司在邊境維持逐批查驗，也就是100%演驗農藥殘留和合格後才可輸入；也針對梅村水菓有限公司、永全水果有限公司，從加強抽批查驗，調整為逐批查驗。

食藥署統計，去年7月20日起至今年1月20日止，在邊境受理日本報驗的其他柑橘類，報驗批數314批，檢驗不合格批數15批，不合格率4.8%，主要原因包括農藥殘留，氟大滅、白克列、得克利等農藥殘留不合格。即日起至今年3月3日止，在邊境針對日本報驗的其他柑橘類，全面採逐批查驗，也就是100%檢驗農藥殘留，合格後才可輸入。

林金富說，富味鄉食品股份有限公司從中國大陸輸入的油溶性辣椒紅，在邊境檢出蘇丹色素3號及4號，據食品安全衛生管理法15條第1項第3款、第15條第1項第10款規定，屬未經中央主管機關許可的添加物，該批220公斤的油溶性辣椒紅，必須在邊境銷毀不得退運。食藥署持續在邊境針對中國報驗辣椒色素採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後，才可輸入。