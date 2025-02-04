日本知名「嬰兒米餅」鎘超標 食藥署邊境攔398公斤

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
日本龜田製菓株式會社輸入的「嬰兒米餅」，牌名為「KAMEDA」，產地為新潟縣，檢出重金屬「鎘」超標，總量達398.02公斤。圖／食藥署提供
日本龜田製菓株式會社輸入的「嬰兒米餅」，牌名為「KAMEDA」，產地為新潟縣，檢出重金屬「鎘」超標，總量達398.02公斤。圖／食藥署提供

日本知名品牌「嬰兒米餅」出包，請家長注意。食藥署今天公布最新一波邊境查驗不合格名單，共有37項不合格產品，其中4家業者從日本龜田製菓株式會社輸入的「嬰兒米餅」共7批，品牌名為「KAMEDA」，產地新潟縣，檢出重金屬「鎘」超標，總量達398.02公斤，必須退運或銷毀，食藥署也已針對該製造廠在邊境採100%逐批查驗。

食藥署上午公布37項邊境查驗不合格名單，包括南韓出口的「葡萄」、「鮮草莓」農藥殘留含量不符規定；越南出口的「辣椒粉」農藥殘留含量不符規定、「冷凍芋頭」重金屬含量不符規定；菲律賓出口的「餅乾」防腐劑含量不符規定；馬來西亞出口「薑黃粉」農藥殘留含量不符規定等。

食藥署代理署長林金富說，7批從日本輸入嬰兒米餅，在邊境被檢出重金屬鎘不合格，濃度介於0.042至0.049ppm之間，據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，鎘在嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品，限量標準為0.04ppm，不符合食品安全衛生管理法第17條規定，必須退運或銷毀。

「嬰兒米餅」輸入業者分別為追求卓越股份有限公司報驗2批、向虹園貿易有限公司報驗2批、昶緯興業有限公司報驗2批、京奇貿易有限公司報驗1批。林金富說，食藥署已針對上述公司進口產品調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。由於業者均由日本龜田製菓株式會社輸入「嬰兒米餅」，也針對該製造廠採100%逐批查驗。

食藥署統計，去年7月20日起至今年1月20日止，在邊境受理日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾批數為329批，檢驗不合格批數為9批，不合格率為2.7%，原因都是重金屬鎘超標，即起至今年3月3日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾，採加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

另外，梅村水菓有限公司、上佳水果有限公司、永全水果有限公司從日本輸入共7批「鮮金柑」，在邊境被檢出農藥殘留含量不符規定，報關約283.5公斤，已退運或銷毀。林金富表示，7批從日本輸入「鮮金柑」共報驗5批，梅村水菓有限公司報驗1批，永全水果有限公司報驗1批。

林金富表示，檢出農藥殘留氟大滅，濃度介於0.01至0.02ppm之間，據食品安全衛生管理法第15條有關農藥殘留容許量標準，氟大滅為不得檢出。食藥署將針對上佳水果有限公司在邊境維持逐批查驗，也就是100%演驗農藥殘留和合格後才可輸入；也針對梅村水菓有限公司、永全水果有限公司，從加強抽批查驗，調整為逐批查驗。

食藥署統計，去年7月20日起至今年1月20日止，在邊境受理日本報驗的其他柑橘類，報驗批數314批，檢驗不合格批數15批，不合格率4.8%，主要原因包括農藥殘留，氟大滅、白克列、得克利等農藥殘留不合格。即日起至今年3月3日止，在邊境針對日本報驗的其他柑橘類，全面採逐批查驗，也就是100%檢驗農藥殘留，合格後才可輸入。

林金富說，富味鄉食品股份有限公司從中國大陸輸入的油溶性辣椒紅，在邊境檢出蘇丹色素3號及4號，據食品安全衛生管理法15條第1項第3款、第15條第1項第10款規定，屬未經中央主管機關許可的添加物，該批220公斤的油溶性辣椒紅，必須在邊境銷毀不得退運。食藥署持續在邊境針對中國報驗辣椒色素採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後，才可輸入。

日本 農藥殘留 重金屬 食安 食藥署

延伸閱讀

美FDA「最高級別」召回樂事洋芋片1口味 台灣現況曝

食物沒吃完多久要冰？ 專家給答案 避免「危險溫度帶」

衛福部代理主管已累計4人 楊志良：別管顏色不會找不到人

衛福部食藥署長莊聲宏明退休卸任 邱泰源：人選仍在徵詢先代理

相關新聞

大S在台治療可能有救？ 感染專家：OECD排名日優於台

大S遊日不幸染上流感，併發肺炎過世，從罹病到離世僅短短5天，有不少人感嘆：如果她是在台灣治療，有機會救活嗎？林口長庚副院...

大S流感猝逝 蘇一峰：喘和昏睡就是重症的前兆

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎病逝，享年48歲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，據導遊所述，到日本第...

大S流感病逝全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

現年48歲藝人大S因流感併發肺炎病逝日本東京，導致民眾搶打疫苗，各縣市政府亦不斷催打，衛福部疾管署昨天也舉行臨時記者會，...

日本知名「嬰兒米餅」鎘超標 食藥署邊境攔398公斤

日本知名品牌「嬰兒米餅」出包，請家長注意。食藥署今天公布最新一波邊境查驗不合格名單，共有37項不合格產品，其中4家業者從...

連27摃！威力彩頭獎狂飆8.1億元 7碼幸運獎號出爐

威力彩第114010期今晚開獎，第一區中獎號碼為33、36、15、31、07、04，第二區中獎號碼為06號

大S流感病逝 流感疫苗打氣今上午增5成、屏庫存1.4萬多劑

大S徐熙媛春節流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗。屏東縣衛生局指出，流感疫苗打氣明顯提升，3日單日施打1419人，過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。