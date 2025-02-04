花蓮公費流感疫苗剩千餘劑 高風險族群快接種

花蓮縣衛生局表示，受藝人大S徐熙媛流感併發肺炎過世影響，這2天湧現施打公費流感疫苗人潮。目前全縣公費流感疫苗僅剩1000餘劑，即將用罄，呼籲高風險族群快接種。

花蓮縣衛生局今天指出，共採購9萬3000劑公費流感疫苗供花蓮縣民施打，流感疫苗開打至今全縣公費流感疫苗僅剩餘1000餘劑，疫苗即將用罄。呼籲6個月以上、且民國113年10月1日後尚未接種過流感疫苗的民眾，盡速攜帶健保卡，前往縣內疫苗合約院所及衛生所接種流感疫苗，提升自身保護力。

衛生局長朱家祥表示，為守護花蓮縣青壯年族群免於流感病毒感染，高端公司捐贈1800劑流感疫苗，已於113年11月30日起先行擴大施打19至49歲青壯年免費接種疫苗。

截至114年2月3日全縣高風險族群流感疫苗覆蓋率分別為長者43.7%、幼兒67.9%，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感疫苗接種，以盡早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康。

朱家祥說，依衛生福利部疾病管制署統計，花蓮縣今年1月起類流感門急診就診人數已達6772人次（全國63萬3817人次），住院526人次（全國達1萬7548人次）。其中，第4週就診人次為近10個流感季最高，全國類流感門急診就診人數近期呈上升趨勢。目前社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符。

另外，除流感疫苗接種外，民眾須養成良好衛生生活習慣，包括勤洗手、戴口罩、打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻、室內聚會注意通風、保持居家環境清潔，以降低疾病傳播風險，減少病毒及細菌侵害。

衛生局提醒民眾，若自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等高危險族群，應特別留意健康狀況，出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、意識改變、低血壓等危險徵兆應及早就醫，優先選擇就近診所或醫院的門診，落實就醫分流避免湧入急診，以保全急診及時搶救重症患者並防止交叉感染。

目前全縣13鄉鎮市衛生所及疫苗接種合約醫療院所及縣內流感抗病毒藥物合約院所資訊，可上衛生局官網查詢（編輯：孫承武）；若有相關疫情通報及諮詢可撥1922專線或撥花蓮縣防疫專線8226975洽詢。