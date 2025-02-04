大S徐熙媛猝逝！熱門關鍵字揭曉經典代表作成永恆

藝人大S徐熙媛近日與家人赴日旅遊時，因不幸感染流感併發肺炎離世。此消息先是在臉書粉絲專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」上曝光，今（3）日家屬悲慟證實噩耗。好人緣的大S在圈內擁有多位藝人好友，其後紛紛發文悼念，阿雅（柳翰雅）悲痛寫下：「上個月聚會的時候，我們在算，已經認識彼此30多年了，我們還說，姐妹的聚會真好！下回一定別隔太久聚，要常聚。真沒想到，是最後一次相聚。 妳的離開是我刻在心裡的哀傷，我會記住妳的美好。一路好走，最美的大王。」陶晶瑩震驚發文：「過年前才碰過面，那時的你那麼美、笑得那麼燦爛，看起來那麼幸福，沒想到人生如此無常⋯⋯」就連劉德華也悲傷表示「願一路走好，親人節哀」。回顧大S的一生，不只在螢光幕前留下許多不朽的經典作品，她敢愛敢恨的個性、宛如偶像劇般的愛情故事也令無數粉絲為之動容。

被封「偶像劇鼻祖」 大S作品全是時代的眼淚

《網路溫度計DailyView》

1994年，17歲的大S和妹妹徐熙娣成立ASOS（Adult Sisters of Shu）團體，兩人憑藉甜美外型和無厘頭風格廣受觀眾喜愛。大S出道31年來，粉絲橫跨老中青三代，她所飾演的偶像劇女主角也是不少人的青春記憶，尤其《流星花園》中的杉菜一角更是深植人心，從此奠定了偶像劇鼻祖的地位。

除了在戲劇圈表現亮眼，大S在主持和歌唱方面也不容小覷，可說是影歌視三棲的人氣女星。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2024/02/04~2025/02/02）「大S徐熙媛」的網路討論，從熱門關鍵字可以看見多部經典代表作品，其中不乏綜藝節目和戲劇，像是《娛樂百分百》、《大小愛吃》、《我猜我猜我猜猜猜》、《流星花園》、《泡沫之夏》等，部部皆是時代的眼淚。網友表示「早期的我猜以及娛樂百分百是我學生時期必看」、「泡沫之夏佔領了我的童年」、「流星花園的杉菜超有代入感，根本本色出演」。

用人生經歷寫下的愛情語錄 大S字字珠璣、句句霸氣

偶像劇女王大S不僅成功演活了每一部作品的女主角，連她自己的每一段感情也宛如戲劇般轟轟烈烈。從和汪小菲見面4次就閃婚，再到復合20多年前的舊愛具俊曄，在在證明她對愛情的義無反顧，而她以人生經歷所寫下的愛情名言，更是深深觸動了廣大女性粉絲的心靈。

大S曾說過：「我的感情轟轟烈烈，可是我結束的時候也是斬釘截鐵。」她可以為愛奮不顧身，也可以在分開時瀟灑離去，她認為「前任要斷就是要斷乾淨，人生不要拖泥帶水，尤其在感情上」，這句話也道出她的敢愛敢恨與豁達的態度。

「有些人認識好多年卻覺得陌生，有些人一見面就像認識了幾輩子，這叫緣分。」這是她對緣分的理解，不管是閃婚還是復合，都是命中註定的奇蹟；她坦言「時間長短從來都不重要，重要的是，妳知道身邊的這個人妳想跟他生小孩、過一輩子。」愛情從來就不是取決於時間的長短，而是跟隨本心，相信自己對愛情的直覺。大S的愛情觀就如同她的金句一樣柔軟又霸氣，只可惜本該繼續璀璨的人生就此戛然而止，留給粉絲無盡的思念與遺憾。

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