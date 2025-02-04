網路最夯10大「拍照手勢」不藏私

擺對姿勢，怎麼拍都超出片～

單人拍照的時候你也經常手不知道該往哪裡擺、尷尬癌發作嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，帶你馬上學會網路最夯10大超實用拍照手勢，不論在戶外還是在室內取景，都能一秒讓你變身專業模特兒，攝影師怎麼拍怎麼好看！

拍照不只是按下快門鍵，也是展現個性、捕捉美好回憶的瞬間，從最簡單的自拍、打卡到專業的形象照，好的pose都能讓照片瞬間升級。別再擔心面對鏡頭手足無措了！現在就讓小編手把手教你10大拍照手勢，幫助你輕鬆營造時尚大片氛圍。

No.10 雙手抱胸

TIPS：雙手抱胸，氣場全開！不論男生還是女生都能輕鬆駕馭「雙手抱胸」這個拍照動作，不過關鍵在於有沒有拿出態度，如果想要給人帥氣酷炫的感覺，可以雙手輕輕交叉再微微側身，最後帶點目中無人的眼神；如果想要給人信賴、親和力的感覺，則可以搭配自信微笑，像是照片裡南韓大勢男團SEVENTEEN的主唱夫勝寛就完美消化這個姿勢。想讓照片更有層次感，可以身體微傾或一腳稍微往前踏，讓你的帥氣與魅力直接點到最高分！

網友怎麼說：去（2024）年5月24日因國會改革法案在立法院聚集抗議人潮，台北市警察局中正第一分局博愛路派出所女警陳芝妤前往中山南路執勤，沒想到被意外拍下雙手抱胸、聚精會神警戒的照片，新聞曝光後在PTT論壇引發討論，鄉民也開玩笑表示，「蠻正的，給推」、「我的心被逮捕了」、「制服加分...」。

No.9 遮陽

TIPS：隨性又充滿氛圍感的「遮陽」pose，拍得好的話直接讓你的照片變成時尚雜誌風！不妨可以想像站在陽光灑落的街角，一隻手輕輕擋在前額，接著微微仰起頭，彷彿正在感受陽光的溫度；或者你也可以將手指微張，讓陽光透過指縫灑落臉龐，直接免費為你打造夢幻光影，令人驚艷的美照就此誕生！在IG擁有億萬人追蹤的BLACKPINK成員Lisa，不僅運用階梯建構拍照姿勢，還巧妙運用右手遮擋太陽，拍起來超級自然又可愛。

網友怎麼說：歌手林宥嘉今年1月在IG上分享3張自拍照，邀請粉絲朋友們選擇最喜歡的一張，「您的回饋可能會增進我的拍照技術，謝謝您」，許多網友也將票投給遮陽照，「三張都很好看！但最喜歡第三張遮太陽的」、「擋太陽，然後你要當我們的太陽了」、「15年前我會選擇第一張，今天我會選擇第三張」。

No.8 哪裡都痛

TIPS：說到神級拍照手勢，想必就是「哪裡都痛」了吧？不管你是眼睛痛、牙齒痛、耳朵痛、臉頰痛、脖子痛，只要秉持「哪裡痛就摸哪裡」的精神，拍出來的照片八九不離十都會超級自然。如果要從中挑一個最好上手的痛痛拍照姿勢，「托腮」絕對是個好選擇！左手、右手或雙手輕輕托住下巴，眼神稍微放空，立刻營造出慵懶迷人氛圍，也可以直接讓手肘輕靠桌面，托腮再加上甜美笑容，照片質感立馬大大加分。不知道怎麼做的人，也可以參考女神張員瑛的示範唷～

網友怎麼說：吳慷仁去年6月在臉書分享代言廣告照片，透露拍照姿勢參考南韓演員孔劉，「個人覺得他是最會托腮的男明星，我自己覺得模仿得很好」，網友們看完後紛紛留言表示，「連髮型都有參考」、「都是帥氣的男人」、「一樣都是歐巴啦」，還有人歪樓回應，「慷仁可以，梁赫群不行」。

No.7 撩頭髮

TIPS：拍照容易肢體僵硬的話，就要選擇自然的動作上手！「撩頭髮」不僅能夠修飾臉型，也能重現動感，隨性一撩，氛圍感直接拉滿。舉例來說，在海邊吹風，可以一手撩起頭髮，輕輕閉眼享受海風吹拂，再請朋友、家人、另一半按下快門鍵，馬上就能得到一張唯美浪漫照片；走在都市街頭，可以用手輕撥瀏海，營造隨性灑脱的感覺，此時邊走邊抓拍，也能得到一張高級時尚街拍美照。照片中少女時代隊長泰妍借位撩髮，在背景牆上的畫作襯托下，也顯現出與眾不同的感覺。

網友怎麼說：有部落客在IG上分享女生的自拍過程就是各種撥頭髮還有牙痛，掀起上千名網友共鳴，「今日份牙痛」、「不知不覺3小時就過去了」、「我覺得女生最性感是把頭髮撩到耳朵後面那個動作」。

No.6 遮嘴、擋臉

TIPS：想要在照片裡保留一點你的神秘感，除了不露臉之外，遮嘴、擋臉也是一個不錯的好主意！拍照時用手遮住嘴角是許多MZ世代年輕人喜歡用的手勢，除了身上的圍巾、袖口等道具，倘若你剛好走訪書店、咖啡廳，也可以拿起手邊的書籍、咖啡杯遮住半張臉，若隱若現的美感加上文青風格，光是看照片就讓人想要更深入了解你，像是南韓女團Red Velvet隊長Irene在個人IG放上自己遮嘴燦笑的美照，真的令人好奇究竟是什麼事讓裴姐這麼開心～

網友怎麼說：遮臉照盛行，不只有粉絲專頁舉辦抽獎活動，明文規定需要出示露臉大頭貼，有網友曾在PTT女人版好奇發問，「有些人拍照會遮臉或背對，這樣怎麼知道是誰呀？」釣出許多人回應原因，「呈現自己最美的一面」、「不露臉才有神秘感」、「覺得這樣比較好看吧」、「不是不給看，是不想給你看」、「要不要露臉是別人的自由吧」。

No.5 張開雙臂

TIPS：活力滿滿的你，也想把這份能量傳染給看照片的人嗎？推薦你可以試試看「張開雙臂」這個拍照手勢。將雙手盡可能地朝天空伸展，宛若自己在擁抱整個世界，不僅讓人感覺自在放鬆，還能瞬間提升畫面張力，不論是站在山頂、海邊亦或是城市街角，根據拍攝角度不同，都能拍出獨特的照片風格。例如演員朴敏英這張照片盡情打開自己的雙臂，不過左邊卻留白，將人物集中在右側，加上朴敏英眼神朝向鏡頭，超級有男友視角的即視感！

網友怎麼說：近期有一名菲律賓籍女子在新北平溪十分車站軌道旁準備張開雙手拍照，沒想到卻被疾駛而來的火車撞飛，導致頭部、胸部受傷，畫面曝光也令人觸目驚心，網友也表示，「這跟阿里山那個一樣」、「這起為了拍照被火車撞不是首例吧」、「因為背對火車，眼睛就沒辦法判斷距離了，還可能會為了喬角度跟姿勢而主動靠近火車」。提醒大家拍照一定要先注意自身安全，絕對不可以在危險區域取景，以免發生意外。

No.4 比讚

TIPS：「比讚」動作簡單還特別具有親和力，不過比讚不是要你正經八百的伸出大拇指，否則只會拍出生硬尷尬的照片。如果照片風格想走可愛甜美風，不妨可以試試看在下巴旁邊單手或雙手比讚，搭配嘟嘴表情，瞬間讓氣氛變得俏皮可愛；如果想走搞怪幽默風，那麼就搭配誇張嚴肅表情，滿滿的反差感也能為畫面增添不少亮點！例如演員金世正一手捧氣球花、一手貼近臉部比讚，搭配閉眼的表情，是不是超級可愛又享受其中呢？

網友怎麼說：有台北大學卡友在Dcard校版發文，好奇大家拍照時為何習慣比讚，不少網友解釋，「不然大家會不知道手要放哪裡」、「比讚不錯啊，不然手要放哪裡？全都立正或稍息有比較好嗎」、「這是一種彼此肯定，不知道幹嘛的時候肯定別人，別人常常也就肯定回來了」。

No.3 扮鬼臉

TIPS：如果你還沒試過「扮鬼臉」姿勢，那麼這次就來拍拍看吧！先從經典的「吐舌加瞪眼」開始，接著可以挑戰用雙手拉開嘴角、做出大笑表情，搭配誇張的驚訝眼神，讓照片拍出來充滿戲劇感。想走可愛路線也沒問題，鼓起兩側臉頰、做出河豚臉，或是單手輕拉下眼皮，都能在扮鬼臉的同時展現自己的個人魅力。像是TWICE忙內、台灣成員子瑜經常在鏡頭前作出鬼臉表情，適時的翻白眼加上嘟嘴唇，下次你也可以加上手部動作一起試試看！

網友怎麼說：網紅Kim陳京燁日前在臉書粉專分享與寶貝兒子萌弟的互動，他透露手機不小心按到相機，沒想到萌弟就邀請他一起拍照，「結果我們竟然不約而同開始扮鬼臉，沒有一張正常拍，真的是父子」，讓許多粉絲笑言，「親生的無誤」、「萌弟可愛欸，爸爸就真的很認真的扮鬼臉」、「萌弟和爸爸很喜歡扮鬼臉！很可愛」。

No.2 手比愛心

TIPS：韓國明星最愛使用的拍照手勢非「手比愛心」莫屬！從最初的手比小愛心、大愛心開始，進階到大拇指與食指的「手指愛心」，單手貼近臉頰的「臉頰愛心」，甚至還延伸出手臂愛心、蝴蝶結愛心等等，怎麼拍都零失誤，甜美必備，誰拍誰可愛！少女時代成員潤娥這張照片就是招牌「臉頰愛心」示範，左手拿著應援飲料、右手比著臉頰愛心，表達對粉絲的感謝之情，也變成SONE們（少女時代粉絲名）收藏的可愛美照啦！

網友怎麼說：藝人王陽明先前出席電影《角頭－大橋頭》宣傳活動，拒絕與觀影粉絲比愛心，事後該名粉絲在Threads上發文，王陽明在留言區回覆，「不是不浪漫，我不比娘砲的動作，我也不用美機（肌）」，導致當時引發軒然大波，雖然有網友緩頰，「他的浪漫不是給你的」、「老王平常都是定拳的」，不過也有人認為用詞過當，「看來他是沒看到鄭人碩是怎麼做的」、「那你可以比讚啊」、「不覺得用娘炮這個字很沒禮貌嗎...」，事後王陽明針對失言道歉，「以後也會更小心，畢竟我是公眾人物」。

No.1 剪刀手

TIPS：說到拍照手勢大多數人都會聯想到剪刀手！最基本的拍照方法就是食指與中指比出V並放在臉頰旁，搭配一個燦爛笑容，就能營造出青春無敵的感覺，照片瞬間減齡10歲，先前還流行YA的進階版「倒V」手勢，將原本的YA倒過來並將手直直伸出去，想要跟上流行就必備這個拍照pose。照片中TWICE成員Sana蹲在花叢中，雙手貼在臉頰比出YA的手勢，不只人比花嬌，還多了一種俏皮趣味感！

網友怎麼說：剪刀手拍照手勢在近一年網路聲量累積超過1萬4千筆，有網友去（2024）年5月在Threads上分享，全國女生統一拍照姿勢就是比YA和眨眼，引發其他人的強烈共鳴，「比耶是必須的」、「萬年的剪刀手」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年02月01日至2025年01月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

台版小沖繩在貢寮！雙北10大海景餐廳超療癒 第一名紅到國外

台北101「絕美仰角拍法」爆紅！「手扶梯之亂」觀光客搶搭打卡...官方出手了

情人節首選！揭曉10大西式約會餐廳 給你滿滿儀式感

Solo相機App限時「0元解鎖所有特效」！網憂資安問題：免費的最貴

糊掉的照片有救了！ 3款超實用「照片畫質修復APP」快速還你清晰完美的五官