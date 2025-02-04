環境汙染 大腦中微塑膠含量8年間迅速上升

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】人腦微塑膠污染持續增加，恐引發中風、心臟病等症狀。一項研究指出，大腦中微塑膠濃度在8年間成長迅速，多數為奈米級的微小顆粒，其中常見的「聚乙烯」則佔塑膠污染總量的75%。專家呼籲，隨著塑膠產量及使用量的增加，人們必須減少環境中微塑料的污染。

事實上，人體廣泛受到微塑膠的侵入，多數存在於血液、精液、乳汁、胎盤和骨髓中，可能引發中風和心臟病等症狀，而癡呆症患者腦樣本中的微塑膠濃度則高出大約六倍。

腦中微塑膠增加

《News-Medical》報導，科學家針對2016年和2024年新墨西哥州死者的人腦組織樣本進行分析，結果顯示，大腦中微塑膠濃度在8年間成長迅速。此外，若從1997年至2024年間進行的數十起屍檢結果來看，大腦中的微塑膠和奈米塑膠均呈上升趨勢。

研究發現，大腦中的顆粒大多為奈米級的塑膠碎片和薄片。其中，最常見的塑膠是用於塑膠袋、食品和飲料包裝的聚乙烯，其平均佔塑膠總量的75%。

塑膠顆粒汙染大

《衛報》報導，微塑膠由塑膠垃圾分解而來，其從最高山峰到最低深海都污染著整個地球，而人們透過食物、水和呼吸攝取塑膠微小顆粒。對此，該研究提供更明顯的數據，使人們了解塑膠在人體組織中的途徑及潛在的健康影響。

然而，皇家墨爾本理工大學化學教授瓊斯指出，由於實驗樣本數量少，分析不受污染的微小塑膠顆粒相當困難，在解釋結果時需要更小心謹慎。

埃克塞特大學生態毒理學教授加洛韋教授表示，過去八年大腦中微塑膠含量增加了50%，這反映出塑膠產量及使用量的增加，而如果減少環境中微塑料的污染，有助於減少人類接觸微塑料的程度。

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