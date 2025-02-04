賴總統促民眾癌篩 盼衛福部與立委溝通
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「癌症篩檢年齡下降到30歲、癌種也變多，呼籲民眾早期篩檢與治療！」總統賴清德4日出席「世界癌症日」活動時強調，癌症篩檢的行政費用有部分遭凍結，盼衛福部積極與在野黨溝通，「癌症防治不分朝野」。前副總統陳建仁則說，他2015年曾發現小腫瘤後就動手術，呼籲民眾也儘早篩檢，減少死亡率與改善生活品質。
本次世界癌症日的活動有許多政要響應，包括前副總統陳建仁、總統府秘書長潘孟安、衛福部長邱泰源、國健署長吳昭軍，民進黨立委王正旭、邱議瑩、郭昱晴，還有前棒球國手潘忠韋與會。
再爭取防癌經費
總統賴清德表示，癌症自民國74年至今都是我國十大死因之首，每年會有五萬多人死亡，是台灣健康最大的殺手，美國歐巴馬、拜登總統都有提出國家級癌症防治計畫。他希望未來能擴大預防癌症，包括成立健康台灣委員會、還將提出「國家健康憲章」，盼確保重大政策須優先考量國人健康。
「盼用新藥基金，讓弱勢病友可享有更多治療！」賴清德強調，今年癌症篩檢預算增加40億元，但很可惜篩檢的行政費用在衛福部與國健署相關預算被刪減1成、凍結3成，希望相關部會能與在野黨持續溝通，「癌症防治不應該分政黨」。
自身經驗鼓勵篩檢
另外，今年起也將增加次世代基金檢測、癌症新藥基金50億元，盼全面加強癌症篩檢、防治與治療。賴總統致詞時，還特別向抗癌成功的潘忠韋致意，笑說看到棒球選手就特別開心。
陳建仁則說，其實許多癌症都是可以透過早期篩檢與治療痊癒，如今篩檢年齡已經下降到30歲，鼓勵民眾多多利用，不要聞癌色變。他以自己為例說，2015年經過肺腺癌低劑量斷層掃描發現有小腫瘤，經過微創手術後移除，如今身體影響不大，足見早期預防的成效。
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