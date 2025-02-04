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大S猝逝各地疫苗搶打潮 蔣萬安籲別輕忽流感併發症
藝人大S（徐熙媛）春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎過世，享年48歲。也因大S過世消息，引發流感疫苗搶打潮，台北市長蔣萬安今天呼籲，千萬不要輕忽會有嚴重併發症的流感，民眾盡快施打疫苗，「保護自己、保護家人」。
大S因流感併發肺炎過世消息，讓各縣市掀起疫苗搶打潮，根據北市衛生局統計，截至今天上午9時北市庫存量約6200劑，預估將於近日使用完畢。
蔣萬安今天上午到議會新春團拜，針對大S病逝消息，蔣再次呼籲市民千萬不要輕忽會有嚴重併發症的流感，北市府在今年1月1日就開放施打公費疫苗對象，不再限制為65歲以上長者，只要是6個月以上，包括小朋友、年輕人或長輩，都可以施打公費疫苗，呼籲所有民眾盡快施打疫苗，「保護自己、保護家人」。
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