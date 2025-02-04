缺血！台中捐血中心所有血型血液庫存都低於7天 楊瓊瓔捐血號召

「您最近捐血了嗎？」立委楊瓊瓔今天在臉書PO文指出，根據醫療財團法人台灣血液基金會的統計，台中捐血中心所有血型血液庫存都低於7天，她響應捐血，也呼籲民眾一起捐血。

楊瓊瓔表示，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血，一天約需1800袋，台中捐血中心截至2月4日，血液存量偏低，未達7天以上的安全庫存量，在天氣不穩定與寒流侵襲下，要滿足醫療用血，需要靠社會大眾一起努力。

台中每種血型也告急，楊瓊瓔說，因天氣冷，心血管疾病、流感等盛行，用血量大；但民眾也因天冷等因素捐血意願降低，呈現缺血情況，中部所有血型血庫庫存量皆偏低，都低於7天。

楊瓊瓔表示，一個健康的成年人，全身血量大約是體重的1/13，以體重60公斤的人為例，全身血量約 4000ml，例如一次捐血250ml，只占全身血量的5到6%，且骨髓會加速造血，很快再補充新血；對一位健康的人來說，偶爾捐血，不會影響健康。

楊瓊瓔表示，身為民意代表是為民服務、是助人的工作，捐血是個人就可以坐而言並起而行的，人人都可以。希望透過這次的呼籲，可以幫助到病人，並肯定堅守崗位為捐血民眾服務的一線護理人員。