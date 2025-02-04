大S病逝 國內醫師團體聯合提醒函：公費流感藥劑非常充裕

大S徐熙媛春節流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗，流感疫情升溫，春節過後增加人群聚感染，台灣家庭醫學會、中華民國基層醫師協會、診所協會全國聯合會、基層醫療協會及台北市等多個縣市醫師公會理事長等，今天聯合發布聯合防疫提醒函，呼籲速接種疫苗降低重症風險。

防疫提醒函說，「留意流感重症警訊，有症狀請及早就醫，春節連假後開工的第一天就傳來令人痛心的消息，台灣某位年僅48歲知名女藝人，在日本因感染流行性感冒併發肺炎重症，短短4天就過世，令人惋惜。消息曝光後，各醫療院所大量湧入流行性感冒疫苗接種的諮詢電話，呈現搶打疫苗的恐慌心理。

春節前，疾病管制署和北市醫師公會等公、協、學會多次提出呼籲，65歲以上年長者、多重慢性病、未曾接種過流感疫苗者，都是流行性感冒重症高風險族群，當時也提醒日本疫情的嚴重性，請國人要特別留意。

因春節期間，國內外人流移動交叉感染，國內目前仍處於流感流行期，上周1月26日至2月1日，全國急診類流感就診3萬2841人次。國人務必提高警覺。

我們呼籲：公費流行性感冒疫苗仍有20餘萬劑，可以提供給國人接種。必要時，醫療院所仍有自費疫苗可以提供，請先洽詢醫療院所安排，避免撲空。若有上呼吸道症狀，請立即戴口罩就醫，若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」時，更要提高警覺。

就醫時，請主動告訴醫療人員TOCC（旅遊、職業、接觸、群聚）狀況，必要時配合相關快速篩檢，遵從醫師診斷及藥物治療。

面對流行性感冒疫情，提醒國人務必小心應對，但不要過度恐慌，保持手部衛生並配戴口罩，未施打疫苗者盡速接種，有呼吸道症狀時盡快就醫，目前公費流行性感冒抗病毒藥劑非常充裕，即時處理才能減少及避免重症的憾事發生。」