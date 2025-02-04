快訊

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

聽新聞
0:00 / 0:00

大S病逝 國內醫師團體聯合提醒函：公費流感藥劑非常充裕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大S流感病逝民眾搶打疫苗， 國內多個醫師團體發布聯合防疫提醒函。記者魯永明／翻攝
大S流感病逝民眾搶打疫苗， 國內多個醫師團體發布聯合防疫提醒函。記者魯永明／翻攝

大S徐熙媛春節流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗，流感疫情升溫，春節過後增加人群聚感染，台灣家庭醫學會、中華民國基層醫師協會、診所協會全國聯合會、基層醫療協會及台北市等多個縣市醫師公會理事長等，今天聯合發布聯合防疫提醒函，呼籲速接種疫苗降低重症風險。

防疫提醒函說，「留意流感重症警訊，有症狀請及早就醫，春節連假後開工的第一天就傳來令人痛心的消息，台灣某位年僅48歲知名女藝人，在日本因感染流行性感冒併發肺炎重症，短短4天就過世，令人惋惜。消息曝光後，各醫療院所大量湧入流行性感冒疫苗接種的諮詢電話，呈現搶打疫苗的恐慌心理。

春節前，疾病管制署和北市醫師公會等公、協、學會多次提出呼籲，65歲以上年長者、多重慢性病、未曾接種過流感疫苗者，都是流行性感冒重症高風險族群，當時也提醒日本疫情的嚴重性，請國人要特別留意。

因春節期間，國內外人流移動交叉感染，國內目前仍處於流感流行期，上周1月26日至2月1日，全國急診類流感就診3萬2841人次。國人務必提高警覺。

我們呼籲：公費流行性感冒疫苗仍有20餘萬劑，可以提供給國人接種。必要時，醫療院所仍有自費疫苗可以提供，請先洽詢醫療院所安排，避免撲空。若有上呼吸道症狀，請立即戴口罩就醫，若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」時，更要提高警覺。

就醫時，請主動告訴醫療人員TOCC（旅遊、職業、接觸、群聚）狀況，必要時配合相關快速篩檢，遵從醫師診斷及藥物治療。

面對流行性感冒疫情，提醒國人務必小心應對，但不要過度恐慌，保持手部衛生並配戴口罩，未施打疫苗者盡速接種，有呼吸道症狀時盡快就醫，目前公費流行性感冒抗病毒藥劑非常充裕，即時處理才能減少及避免重症的憾事發生。」

感冒 流感疫苗 醫師

延伸閱讀

影／大S流感病逝搶打疫苗…新北打了97% 侯友宜：還剩3萬劑

大S流感猝逝民眾搶疫苗 嘉市後天起連3天加開3場…還送元宵燈籠

影／真的被嚇到了！大S流感猝逝 苗栗爆發流感疫苗接種人潮

公費流感疫苗接種熱度增 北市上午剩6200劑將用罄

相關新聞

大S在台治療可能有救？ 感染專家：OECD排名日優於台

大S遊日不幸染上流感，併發肺炎過世，從罹病到離世僅短短5天，有不少人感嘆：如果她是在台灣治療，有機會救活嗎？林口長庚副院...

大S流感猝逝 蘇一峰：喘和昏睡就是重症的前兆

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎病逝，享年48歲。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，據導遊所述，到日本第...

大S流感病逝全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

現年48歲藝人大S因流感併發肺炎病逝日本東京，導致民眾搶打疫苗，各縣市政府亦不斷催打，衛福部疾管署昨天也舉行臨時記者會，...

日本知名「嬰兒米餅」鎘超標 食藥署邊境攔398公斤

日本知名品牌「嬰兒米餅」出包，請家長注意。食藥署今天公布最新一波邊境查驗不合格名單，共有37項不合格產品，其中4家業者從...

連27摃！威力彩頭獎狂飆8.1億元 7碼幸運獎號出爐

威力彩第114010期今晚開獎，第一區中獎號碼為33、36、15、31、07、04，第二區中獎號碼為06號

大S流感病逝 流感疫苗打氣今上午增5成、屏庫存1.4萬多劑

大S徐熙媛春節流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗。屏東縣衛生局指出，流感疫苗打氣明顯提升，3日單日施打1419人，過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。