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大S猝逝搶打流感疫苗 林靜儀曝1族群接種率低：疫苗不是紓解緊張用的

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
女星大S流感併發重症猝逝，引發各大診所、醫院流感疫苗搶打潮。圖為民眾接種流感疫苗。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
女星大S流感併發重症猝逝，引發各大診所、醫院流感疫苗搶打潮。圖為民眾接種流感疫苗。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

藝人大S（徐熙媛）年節期間罹患流感併發肺炎，與家人至日本旅遊時，不幸猝逝，享年48歲，引發社會高度關注，更有許多民眾搶打流感疫苗。衛福部次長林靜儀今天在臉書表示，疾管署每年10月開打流感疫苗，但自民國110至112年連續三個流感季，50至64歲成人的接種率不佳，分別為13.4%、18.7%、18.8%，均低於20%，呼籲「疫苗不是事到臨頭紓解緊張用的，依照疾管署建議的時程早點完成接種」。

林靜儀公布數據指出，110年50至64歲成人應接種流感疫苗人數為528萬3610人，但實際接種人數為70萬7458人，接種率僅13.4％；111年應接種流感疫苗人數為523萬8624人，但實際接種人數為98萬0967人，接種率僅18.7％；112年應接種流感疫苗人數為529萬1787人，但實際接種人數為99萬6773，接種率僅18.8％。

林靜儀呼籲，「終於注意到流感疫苗重要性的朋友們，現在請翻開你家的月曆，在十月那張，寫上『流感疫苗接種』。對，2025年10月；每年流感都有不同的流感病毒株，所以每年進入秋冬流感季節前，就會開始依序請高風險族群接種公費流感疫苗。」

林靜儀說，「答應我，符合公費資格的人，今年年底會記得及早接種，也會鼓勵家中長輩接種流感疫苗，好嗎？」，因為50至64歲成人的接種率真的⋯⋯⋯。疫苗不是事到臨頭紓解緊張用的，依照疾管署建議的時程早點完成接種，早點安心，不好嗎？

林靜儀也公布，民國112年流感疫苗接種率最高的族群為，禽畜養殖業等及動物防疫人員高達91.8%，若就一般民眾而言，6個月以上3歲以下幼兒（未曾接種過）接種率達78.2％最高，其次是6個月以上3歲以下幼兒（曾接種過）接種率達75.6％；國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生，接種率達74.7％；3歲以上至入學前幼童-曾接種過，接種率達65.4％；65歲以上長者（含機構對象）接種率達53.6％。

衛福部次長林靜儀在臉書指出，「答應我，符合公費資格的人，今年年底會記得及早接種，也會鼓勵家中長輩接種流感疫苗，好嗎？」，因為50至64歲成人的接種率真的⋯⋯⋯。圖／取自林靜儀臉書
衛福部次長林靜儀在臉書指出，「答應我，符合公費資格的人，今年年底會記得及早接種，也會鼓勵家中長輩接種流感疫苗，好嗎？」，因為50至64歲成人的接種率真的⋯⋯⋯。圖／取自林靜儀臉書
衛福部次長林靜儀在臉書指出，「答應我，符合公費資格的人，今年年底會記得及早接種，也會鼓勵家中長輩接種流感疫苗，好嗎？」，因為50至64歲成人的接種率真的⋯⋯⋯。圖／取自林靜儀臉書
衛福部次長林靜儀在臉書指出，「答應我，符合公費資格的人，今年年底會記得及早接種，也會鼓勵家中長輩接種流感疫苗，好嗎？」，因為50至64歲成人的接種率真的⋯⋯⋯。圖／取自林靜儀臉書
衛福部次長林靜儀在臉書指出，「答應我，符合公費資格的人，今年年底會記得及早接種，也會鼓勵家中長輩接種流感疫苗，好嗎？」，因為50至64歲成人的接種率真的⋯⋯⋯。圖／取自林靜儀臉書
衛福部次長林靜儀在臉書指出，「答應我，符合公費資格的人，今年年底會記得及早接種，也會鼓勵家中長輩接種流感疫苗，好嗎？」，因為50至64歲成人的接種率真的⋯⋯⋯。圖／取自林靜儀臉書

林靜儀 流感疫苗 疾管署

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