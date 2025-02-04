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大S猝逝 醫：別譴責延遲就醫、揭海外就醫的共通困境

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
藝人大S驟逝。本報資料照片
藝人大S驟逝。本報資料照片

流感疫情嚴峻，藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎，在日本猝逝，享年48歲。整合醫學專科醫師姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」表示，不用譴責大S的延遲就醫，並不是逝者已矣，而是就醫行為原本就是多重因素影響，一是疾病特性，二是環境，三是患者內在狀態，患者對自己的狀況不一定是最清楚的，遑論正確判斷。

大S在赴日前疑已經身體不適，姜冠宇表示，大S或許當下會覺得「再看看」，這也是那個世代以上很多病人的思維，所以以前臨床的老師都是收到很多那種「再看看」，而拖到真的難收拾的，各科都一定有類似案例。

回顧當初疫情，姜冠宇表示，很多隔離病房的病人本來看起來還好，能走、能說話，結果攝影機呈現改變一個姿勢，就坐在那邊猝逝了。病人猝逝前一秒都可能覺得自己「還好」，凡是非典型肺炎進展很多都是如此，包含流感。

再來是環境，姜冠宇表示，當然還有可能當下在日本是否考驗到海外就醫，除了當地分級醫療制度較為嚴格，加上語言是否成為心裡的障礙，「日本除非菁英，英文普遍沒有我們好」，台灣的醫療親民，是舉世獨特環境，還類似多語言環境。若沒有生活在外過，真的很難想像醫療的本質是如何的冰冷與不友善，山崎豐子都創造名詞都把醫界寫成「白色巨塔」，就可以想像日本當代社會對醫療的感受。

他說，最後是患者本身的內在狀態，有一項讓他印象很深的「幸福感」跨國研究：如果同樣的錢、預算給她，觀察她的消費和回饋評分，發現人類寧可買禮物送人，與享受體驗式的服務，而相對投資在醫療，是被認為相對「不幸福」的。身在台灣醫界，他難以想像原來醫療本質是如此讓人想遠離。

姜冠宇表示，所以大S這樣感性的人，或有病徵，卻寧可抱病出國，然後人到東京，還未立刻就醫。從這研究來詮釋，很說得通。如果是一個感性的靈魂，就像大S的感情一樣，當然會對於有幸福感的事物不經思考都會追求，而對於冰冷、陌生、過度理性的事物，當然遠離，或是「再看看」。

姜冠宇表示，他是不會責怪她延遲就醫，這可能是海外就醫的共通困境，如果是很理性、解決問題為優先的男性，很可能無法體會感性的女性就醫時的強大心理障礙。

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