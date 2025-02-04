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年花2億！胃癌明年起列正式公費篩檢項目 受惠對象曝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署長吳昭軍表示，明年起胃癌將成為正式公費癌症篩檢項目，為台灣第6項免費癌症篩檢。記者林琮恩／攝影
衛福部國健署長吳昭軍表示，明年起胃癌將成為正式公費癌症篩檢項目，為台灣第6項免費癌症篩檢。記者林琮恩／攝影

胃癌一直是名列國人癌症十大死因，衛福部統計，每年約2千人死於胃癌，且新增4千多名新發生個案。衛福部國健署去年開始試辦胃癌篩檢，今年增加至17縣市試辦，國健署長吳昭軍表示，明年起胃癌將成為正式公費癌症篩檢項目，為台灣第6項免費癌症篩檢。

目前國內「五癌篩檢政策」，包括乳癌、肺癌、大腸癌、口腔癌、子宮頸癌。吳昭軍表示，胃癌篩檢經過醫療科技評估中心（CDE）成本效益評估，確認可行，去年起國健署在全台9縣市試辦胃癌篩檢，希望建立篩檢、確診模式及流程，今年擴大至17縣市後，多數縣市都已納入，明年將正式把胃癌納入癌症篩檢項目，成為「第六癌篩檢」。

吳昭軍說，胃癌篩檢將比照試辦計畫適用對象，45至79歲民眾都能篩檢，資格與大腸癌相同，預估篩檢人數與大腸癌相當，正式納入篩檢項目後，每年政府必須投入2至3億元經費。

公費癌症篩檢每年受檢人數大約落在480至500萬人之間，吳昭軍表示，國健署設定今年篩檢750至800萬人目標，已從強化醫療院所、民眾意識努力，終極目標是希望未來每年篩檢1200萬人，透過篩檢，早期發現癌症病人，及早介入，降低癌症確診其別，提升治癒率。

吳昭軍表示，政府政策希望2030年之前降低癌症死亡率3分之1，面對人口老化，此目標挑戰甚鉅，今年開始，衛福部逐漸擴大癌症篩檢對象，強化癌症篩檢策略，除篩檢以外，癌症治療也要配合，透過精準診斷，百億癌藥基金，盼提供癌症患者完整照顧，公私協力降低癌症死亡率。

公費 國健署 癌症治療 胃癌

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