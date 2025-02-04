大S在台治療可能有救？ 感染專家：OECD排名日優於台

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聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林口長庚副院長及兒童感染科教授級主治醫師邱政洵表示，病人送診過程常有許多個別因素，再加上患者病程可能臨時加劇，導致憾事發生。本報資料照片
林口長庚副院長及兒童感染科教授級主治醫師邱政洵表示，病人送診過程常有許多個別因素，再加上患者病程可能臨時加劇，導致憾事發生。本報資料照片

大S遊日不幸染上流感，併發肺炎過世，從罹病到離世僅短短5天，有不少人感嘆：如果她是在台灣治療，有機會救活嗎？林口長庚副院長及兒童感染科教授級主治醫師邱政洵表示，在經濟合作暨發展組織（OECD）國家的排名中，日本高於台灣，一直被視為醫療先進國。

邱政洵表示，日本的死亡率、健康餘命、就醫便利、嬰兒死亡率、健康照護服務系統、醫療制度評價等，各方面的資源都非常充足。對於藝人大S早逝殞落，他表示難過，但病人送診過程常有許多個別因素，再加上患者病程可能臨時加劇，無法評論是否哪個環節出了錯誤或是怎樣做會更好。

日本去年底因流感而導致急診人數大幅增加，包括外國籍看診需求，有醫師向《NHK》反應，語言溝通需花較長時間，且各地醫院都應接不暇、難以收治。邱政洵說，基於「醫療平權」以及醫師救人的原則，台灣的醫院急診再多也不會拒收，但急救有SOP，會依傷檢嚴重程序處理救治。

邱政洵強調，我國的急診醫療絕對不會因為人種的關係而有差別，但一定會依照病情嚴重度安排看診順序。他強調，出遊在外，如果有身體不適，千萬不要隱忍，有些人會因為國外的醫療費用卻步，但是「健康無價」，而且當感冒症狀持續惡化時，有可能演變為肺炎。

邱政洵表示，憾事已經發生了，大眾應更注重「預防醫學」，該打的疫苗就要打，除了幼童及老年人、慢性病患者等高危險群，年輕人也不要仗著自己身體好而忽略疫苗的重要性。尤其，肥胖是呼吸道疾病的危險因子，較容易產生氣喘、反覆呼吸道感染、睡眠呼吸中止症等。

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