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影／大S流感病逝搶打疫苗…新北打了97% 侯友宜：還剩3萬劑
現年48歲藝人大S因流感併發肺炎病逝日本東京，導致民眾搶打疫苗，新北市長侯友宜今受訪表示，新北有將近百萬劑疫苗，現在施打率達97％，還剩下3萬劑流感疫苗。
侯友宜今天到台北客運板橋後站慰勞春節公車輪值駕駛員，對於流感議題，侯友宜表示，新北市在這段時間，有將近百萬劑疫苗，這段時間來施打公費疫苗人很多，施打率已經達到97％，現在剩下3萬劑流感疫苗。
侯友宜提醒，這段時間剛好是類流感的高發生期，很多親友往來，再加上國內外旅遊很頻繁，接觸頻繁，按照數據看，截至昨天，類流感案例數量大幅上升，打公費疫苗的人非常踴躍，新北正在跟中央爭取公費流感疫苗，也提醒民眾要保護自己，身體不適就戴口罩勤洗手，身體不舒服就在家休息，保護自己跟別人，不要在高峰期影響生活，也不會引起更多後遺症。
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