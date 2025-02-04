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大S流感猝逝民眾搶疫苗 嘉市後天起連3天加開3場…還送元宵燈籠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
女星大S流感併發重症猝逝，引發各大診所、醫院流感疫苗搶打潮。圖／聯合報系資料照
女星大S流感併發重症猝逝，引發各大診所、醫院流感疫苗搶打潮。圖／聯合報系資料照

大S徐熙媛春節流感併發肺炎日本過世，引發民眾搶打疫苗，疫情升溫，加上春節過後學校開學、元宵燈節歡慶活動等，增加人群聚集機會，疫情傳播風險上升。嘉市府衛生局元宵節前加開3場社區接種站：6日、7日、8日下午在文化公園 (民族路與文化路交叉處)開設流感及新冠JN.1疫苗接種站。

設籍嘉市市民在3場次接種流感或新冠疫苗，除每種疫苗可贈送嘉義市聯名款乖乖1包，每日前60名接種民眾可獲得燈籠1個 (每人限領1個)，另設籍嘉市65歲以上民眾接種新冠JN.1疫苗再加碼贈送百元禮券，此3場疫苗接種站服務對象流感疫苗為3歲以上，新冠疫苗為12歲以上，請民眾帶身分證及健保卡踴躍前往接種。

衛生局說，流感疫情進入流行期，近期流感併發重症病例數明顯上升，流感季去年10月起累積重症個案年齡層以65歲以上長者為多 (占約6成)，重症及死亡病例有9成以上未接種本季流感疫苗。

1月1日起，公費流感疫苗擴大服務對象，提供全國6個月以上尚未接種的民眾施打，至疫苗用罄為止，截至3日，嘉市公費疫苗僅剩約5千劑流感疫苗，因疫苗接種後約需2周後才會產生抗體，請未接種流感疫苗民眾，尤其長者、幼兒、慢性病患等高風險對象，速接種疫苗，獲得足夠保護力。

衛生局呼籲民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，在人潮聚集無法保持適當距離或通風不良場所、與年長者或免疫低下者密切接觸，建議要戴口罩維護自身健康，出現疑似症狀，速快篩及時就醫，在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

嘉市有83家流感疫苗、59家新冠疫苗合約醫療院所提供接種服務，建議民眾可先至衛生局官網查詢住家附近合約院所，向合約院所預約，確保施打到疫苗。疫苗接種等訊息可至嘉市衛生局官網查詢，也歡迎電洽衛生局詢問（05）2338066。

嘉義 流感疫苗 疫情 衛生局

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