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觀宏專案規範放寬 旅客落跑改採記點歸零制

中央社／ 台北4日電

觀光署日前修正適用東南亞及印度等6國旅客的「觀宏專案」規範，旅遊業者若發生旅客脫團逃跑，最嚴重者將停止送客，過去採記點累加制，新制改採記點歸零制，只要業者不再有旅客逃跑滿1年，記點歸零，以利業者組團帶客遊台灣。

東南亞優質團簽證便捷措施（觀宏專案）適用於來自印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國的旅客，簡化簽證措施吸引旅客到訪，可透過參加主管機關指定旅行社團體旅遊或企業贊助的獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證，自104年11月1日起實施，試辦至114年12月31日止。

由於相關規定實施已久，實務上面臨許多問題，因此交通部觀光署今年1月公告修正相關規範，包含文書作業簡化、電子化加速通報時效、放寬旅客臨時離台的通報時間、改採記點歸零制等。

觀光署官員告訴中央社記者，過去觀宏專案的旅行社發生違失時採記點制，若遇到旅客逃跑，紀錄上有3人會記3點，並停止業者送客3個月，若滿6人以上，則永久不得攬客組團，導致不少業者因出現2人的脫團逃跑紀錄後，就不敢從事相關業務。

觀光署指出，除此之外，大型旅行社的觀宏專案旅客數量高，發生旅客逃跑的可能性也比較大，因此規範修正後改為記點歸零制，也就是說未來若有逃跑紀錄後的1年內沒有新增逃跑者，過去的紀錄將會歸零。

舉例來說，A業者113年3月發生2名旅客逃跑，將被記2點，114年3月時A業者若沒有新增逃跑的旅客，記點將歸零重新計算。

除此之外，觀光署表示，過去若有旅客因生病、家中有要事等狀況要臨時離開台灣，規定需在2小時內通報觀光署，但業者反映若有類似狀況，都處理改機票等事宜，因此放寬為24小時內通報觀光署。

觀光署先前統計，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後自111年11月11日重新接受觀宏專案觀光團申請，至113年4月30日，計有約7.4萬名團體旅客循專案簽證來台旅遊，脫團落跑68人。

觀光署指出，觀宏專案為團進團出管理，自108年加強源頭管理修正規範後迄今，截至113年4月30日止，脫團違常率為萬分之9，較104年開始實施初期約千分之3大幅降低。近年逃跑人數並未增加，但申請人數變少，因此比例的確較往年高。

旅行社 觀光署 記點

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