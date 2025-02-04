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影／真的被嚇到了！大S流感猝逝 苗栗爆發流感疫苗接種人潮

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
受到大S在日本因流感猝逝的消息衝擊，國人開始搶打公費流感疫苗，苗栗市衛生所上午湧現大批排隊等待接種的民眾。記者胡蓬生／攝影
受到大S在日本因流感猝逝的消息衝擊，國人開始搶打公費流感疫苗，苗栗市衛生所上午湧現大批排隊等待接種的民眾。記者胡蓬生／攝影

受到大S在日本因流感猝逝的消息衝擊，國人開始搶打公費流感疫苗苗栗市衛生所上午湧現大批排隊等待接種的民眾，各鄉鎮市情況也差不多；苗栗縣衛生局表示，全縣過年前還有1萬1000劑流感疫苗，今早已減至9500劑，同時要支援調度新竹縣市，預估這周內會全數用罄。

苗栗市衛生所上午8點30分開始施打流感疫苗，但不少人清晨7點多就來排隊，到上午10點已有近200人領取號牌，衛生所緊急向衛生局領取流感疫苗。大S因流感猝逝的消息昨天傳出後，苗栗市衛生所的4線電話就響不停，都是關切施打流感疫苗的詢問電話。

衛生局表示，縣內從昨天下午到今天一早已施打1500劑流感疫苗，許多還是從新竹縣市趕來苗栗施打，由於新竹縣市已無疫苗，今天配合衛福部的調度，將撥補一定數量給新竹，縣內流感疫苗估計幾天內會全數用罄。

「這輩子第一次打流感疫苗！」上午在後龍鎮衛生所出現不少中壯年的接種者，他們說以前覺得會出現流感重症死亡的個案都是老人家，沒想到大S會因感染流感猝逝，真的讓人心理受到衝擊。

苗栗縣衛生局在春節連假前曾發布訊息指，呼籲鄉親接種流感及新冠疫苗，因全國流感疫情持續上升，已進入流行期。去年10月1日至今年1月13日全國共有446例，其中96例死亡；苗栗縣重症個案有15例，2人死亡，確診病例及死亡病例中，八成以上未接種這季流感疫苗。

今年1月1日起公費流感疫苗已擴大到提供全國滿6個月以上、尚未接種的民眾施打，直到疫苗用罄為止。

受到大S在日本因流感猝逝的消息衝擊，國人開始搶打公費流感疫苗，苗栗市衛生所上午湧現大批排隊等待接種的民眾。記者胡蓬生／攝影
受到大S在日本因流感猝逝的消息衝擊，國人開始搶打公費流感疫苗，苗栗市衛生所上午湧現大批排隊等待接種的民眾。記者胡蓬生／攝影

流感疫苗 苗栗市 衛生所

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