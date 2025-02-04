影／真的被嚇到了！大S流感猝逝 苗栗爆發流感疫苗接種人潮

受到大S在日本因流感猝逝的消息衝擊，國人開始搶打公費流感疫苗，苗栗市衛生所上午湧現大批排隊等待接種的民眾，各鄉鎮市情況也差不多；苗栗縣衛生局表示，全縣過年前還有1萬1000劑流感疫苗，今早已減至9500劑，同時要支援調度新竹縣市，預估這周內會全數用罄。

苗栗市衛生所上午8點30分開始施打流感疫苗，但不少人清晨7點多就來排隊，到上午10點已有近200人領取號牌，衛生所緊急向衛生局領取流感疫苗。大S因流感猝逝的消息昨天傳出後，苗栗市衛生所的4線電話就響不停，都是關切施打流感疫苗的詢問電話。

衛生局表示，縣內從昨天下午到今天一早已施打1500劑流感疫苗，許多還是從新竹縣市趕來苗栗施打，由於新竹縣市已無疫苗，今天配合衛福部的調度，將撥補一定數量給新竹，縣內流感疫苗估計幾天內會全數用罄。

「這輩子第一次打流感疫苗！」上午在後龍鎮衛生所出現不少中壯年的接種者，他們說以前覺得會出現流感重症死亡的個案都是老人家，沒想到大S會因感染流感猝逝，真的讓人心理受到衝擊。

苗栗縣衛生局在春節連假前曾發布訊息指，呼籲鄉親接種流感及新冠疫苗，因全國流感疫情持續上升，已進入流行期。去年10月1日至今年1月13日全國共有446例，其中96例死亡；苗栗縣重症個案有15例，2人死亡，確診病例及死亡病例中，八成以上未接種這季流感疫苗。

今年1月1日起公費流感疫苗已擴大到提供全國滿6個月以上、尚未接種的民眾施打，直到疫苗用罄為止。