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大S流感病逝震驚全台…台中1天打掉1萬劑 現搶打疫苗潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大S流感猝逝消息傳出，年輕族衝施勝桓小兒科診所搶打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
大S流感猝逝消息傳出，年輕族衝施勝桓小兒科診所搶打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供

藝人大S流感併發肺炎病逝日本消息昨傳出，台中市長盧秀燕今天市政會議宣布，台中流感疫苗還剩2萬8540劑。衛生局長曾梓展說，因名人效應，統計昨天一天，台中共搶打1萬劑流感疫苗，鼓勵民眾接種。

盧秀燕今在市政會議上說，台中市流感疫情上升，她前幾次市政會議一再提醒市民，今年流感比較嚴重，前陣子自己也得A流，分享切身經驗，這次她罹A流，身體非常不舒服，加上高燒加上咳嗽，一有這些情況要及時就醫。

疾管署統計，上周（1月26至2月1日）台中市類流感門、急診就診1萬3563人次，新增5例流感併發重症個案，為50至70多歲男子，大多未打流感疫苗；另，諾羅病毒也肆虐，台中市上周腹瀉門、急診就診1萬8301人次。

疾管署也統計，去年十月至今，全國流感併發重症641例，死亡132例，是前年的1.5倍，也是新冠疫情後，最嚴重一年；台中市流感併發重症67例、15例死亡，多數有慢性病，多數沒打流感疫苗。

診所醫師施勝桓說，很多診所在昨天周一開工，因此不少過年出現咳嗽、喉嚨痛、拉肚子等不適症狀都來就醫；大S流感併發肺炎猝逝消息一出，診所電話被民眾急叩預約打疫苗的電話打爆，有年輕族因為過年到日本旅遊，衝診所搶打疫苗，也有部分長者之前沒打，也來搶打疫苗。

曾梓展說明，昨天藝人大S流感併發肺炎病逝日本消息傳出後，衛生局統計，台中市公費流感疫苗還有3.8萬劑，今天一早再統計，公費疫苗還剩2萬8540劑，也就是因名人效應，昨天一整天，台中共搶打1萬劑流感疫苗，鼓勵民眾接種。

曾梓展呼籲，65歲以上長者、具慢性病史等高危險群，應特別留意健康狀況，並請提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請速就醫。

大S流感猝逝消息傳出，年輕族衝施勝桓小兒科診所搶打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
大S流感猝逝消息傳出，年輕族衝施勝桓小兒科診所搶打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
大S流感猝逝消息傳出，施勝桓小兒科診所門口出現年輕族排隊等候打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
大S流感猝逝消息傳出，施勝桓小兒科診所門口出現年輕族排隊等候打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供

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