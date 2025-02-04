大S死訊引民眾恐慌 北市流感疫苗1天接種6千劑…今天打完就沒了

藝人大S赴日因流感併發肺炎猝逝，引發搶打疫苗潮，北市昨日接種公費疫苗約6000劑，如今只剩約6200劑，北市醫師預估今天應該就會打光，現在都沒得預約。有民眾也下周要飛日本，昨衝去診所順利接種，但也有人沒疫苗可打，直呼「剉咧等」，有醫護人員憂恐成疫苗之亂。

正在日本跟團旅遊的民眾楊小姐說，大S離世事件確實引起恐慌，台灣朋友都有傳訊息關心，要她在日本留意自身狀況。她前幾天到訪合掌村等較偏遠觀光景點，這兩天行程來到京都、大阪市區，導遊就有提醒團員要戴好口罩，因為大阪、東京的流感較為嚴重。

楊小姐認為，感冒很看個人免疫力，自認個人免疫力好，所以歷年沒有在打流感疫苗，要是自費就更不會接種。不過，2月中旬要與朋友一行4人到日本滑雪，其中1人前陣子在金門已打，1人昨去北市診所接種時遇到許多要去日本玩的人也來打，還沒打的她直呼「剉咧等」，友人致電新竹診所都沒得預約了。

台北市民邱先生坦言，過往沒有主動接種流感疫苗，因為自認還年輕，不會是併發症、重症等高危險族群。他與家人預計下周赴日旅遊，爸媽原本還認為不用打疫苗，戴口罩就好，結果昨天大S離世新聞報導，他與家人們下午就趕快去診所打疫苗。

邱先生說，當時到診所事隨到隨打且是公費疫苗，但憂疫苗接種後約2周才有保護效果，醫生則說「有打還是有保護力」，保護力產生則視個人狀況平均7天至14天不等。

台北市醫師公會理事長洪德仁指出，疾管署每年會採買約700萬劑公費流感疫苗、自費疫苗約300萬劑，全國疫苗接種量約1000萬劑，占全國人口4成多，一定接種對象包含高齡者、小朋友和重症、多重慢性病者等高風險族群，接種率都有6、7成，甚至8、9成以上，即便中間年齡層青壯年世代的接種率較低，對於國人也有相當保護功能。

洪德仁說，去年至今年流感疫苗的施打狀況不算差，這要感謝疾管署與地方政府衛生局即時掌控疫苗數量與疫情，使盡蠻荒之力鼓勵民眾接種，例如半個月前，雙北市政府在捷運站等處設接種站，原以為打氣不好，結果每場次都有300至500劑的施打量。

他提醒國人，面對流感疫情小心應對，不要過度恐慌、擔心，保持手部衛生並配戴口罩，未施打疫苗者盡快接種、有呼吸道症狀時盡快就醫，才能夠健康安心。目前公費流感抗病毒藥劑非常充裕，即時處理減少及避免重症的憾事發生，希望民眾要對國內醫療體系有信心。

衛生局疾病管制科表示，近日北部氣溫明顯轉冷，國內流感疫情正處流行期，民眾接種流感疫苗意願增加，統計北市2月3日單日接種公費流感疫苗約6000劑，截至今天上午9時庫存量約6200劑，預估將於近日使用完畢。

疾管科說，北市僅25家醫院庫存50劑以上、62家診所庫存20劑以上公費流感疫苗，流感疫苗接種資訊可至衛生局官網的公費流感疫苗專區查詢。至於出生滿6個月以上且尚未接種者可接種公費流感疫苗，前往接種前建議電洽醫療院所。