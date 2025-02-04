11歲男童會尿床仍在包尿布睡覺 醫指「不是病」：發育未成熟

新竹11歲小五男童每晚都尿床，不得不包尿布睡覺，父母感到擔憂求醫。中國醫藥大學新竹附設醫院兒科醫師林子晴排除泌尿道感染及腎臟疾病可能性後，發現是發育尚未完全，調整生活習慣並搭配藥物後已好轉，同時提醒家長應避免責罵懲罰。

林子晴指出，尿床即夜間遺尿，5歲時約20%的兒童仍會尿床，隨著年齡增長，多數可自然改善，每年約有15%的孩子會自行痊癒，成年後仍有約1%的人可能持續受影響。尿床的原因可能與身體發育尚未成熟，如夜間膀胱過動、神經系統發育未完善或抗利尿激素分泌晝夜節律不明顯有關，也可能是睡前真的喝了太多的水。

林子晴說明，尿床診斷需透過詳細病史詢問、理學檢查及必要檢驗，以排除其他異常，例如泌尿系統結構異常、膀胱功能問題、便秘、糖尿病或睡眠呼吸中止症等。治療多從生活習慣調整開始，建議減少晚間飲水量，特別是下午5點後，並確保睡前排空膀胱，並透過獎勵機制，如集點方式，幫助孩子建立自信。

林子晴表示，若經3至6個月未見改善，可考慮濕感警報器或去氨加壓素。濕感警報器在尿床時發出警報聲喚醒孩子，成功率約30%至60%，但在台灣取得較為困難且未納入健保；去氨加壓素則能減少夜間尿液生成，但需嚴格限制晚間飲水，以避免低鈉血症。若方法均無效，可考慮合併其他藥物治療，另需記錄排尿日記來追蹤治療效果。

「尿床對兒童而言並非疾病」，林子晴強調，夜間遺尿改善需要時間，總有一天會好，孩子因尿床可能感到自卑甚至焦慮，治療的目標不僅是控制尿床，更在於減少對孩子心理與社交生活的影響。家長應避免責罵或懲罰，採取支持態度，多數會隨時間改善，也可以讓孩子在尿濕後參與更換床單，培養責任感。