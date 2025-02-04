公費流感疫苗接種熱度增 北市上午剩6200劑將用罄

大S徐熙媛過年期間遊日因流感重症病逝，震驚全台，不少人聚焦大S是否有打流感疫苗，甚至出現搶打潮。醫師沈政男直指畫錯重點，因為48歲的大S「根本不是高風險族群，如果連她都要打，那麼台灣準備的數百萬流感疫苗根本不夠用。」沈政男表示，東京大醫院是否有給她吃克流感之類的藥物，才是重點。

2025-02-04 09:25