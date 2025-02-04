光電衝擊濕地生態平衡 生多所開發低成本偵測架構監測

濕地位於海陸交界，一方面緩解海岸波流帶來的衝擊與災害，一方面淨化河川帶來陸源汙染物，更是東亞澳遷徙線上候鳥的重要熱點。為達成2050淨零排放的使命，再生能源如漁電共生政策也對濕地生態帶來挑戰，但光電案場的分布資訊不明且難以取得。農業部生物多樣性研究所近年利用光電板的光譜反射特性，以及開放使用的Sentinel-2衛星數據集，監測光電案場準確率已可達96%。

生多所研究員兼主任洪夢祺表示，光電案場的分布資訊不明且難以取得，近年以遙測判釋太陽光電分布的研究陸續發表，然而使用高解析度圖像、昂貴硬體或高精度計算的架構，在技術上或經濟上都充滿挑戰性，為監測太陽能光電擴張對生態的影響，近年利用光電板的光譜反射特性，以及開放使用的Sentinel-2衛星數據集，以Band 8（842 nm）、Band 11（1610 nm）和Band 12（2190 nm）等波段衍生的假色影像，在ArcGIS和U-Net深度學習的基礎上，開發了一個具有低訓練成本、簡便數據處理和短期訓練時間的光電快速偵測架構。

透過將不同光譜波段的假色組合，在養殖區的訓練達到94.5%準確率、0.94的F1分數和0.89的Kappa值。在西南沿海的實務應用判釋中，整體準確率達到96%，F1分數為0.92，Kappa性能為0.9，這樣的架構可達成沿海光電案場時空分布的快速監測，促進社會溝通並減輕生態衝擊。

洪夢祺指出，在發展漁電共生的同時，光電設施與水鳥棲息地的重疊度也正在提高，棲地的縮減可能對鳥類族群產生負面影響，政府推出的環社檢核機制要求漁電共生開發必須納入生態補償措施，例如延長曬池時間和提升鄰近濕地的水鳥承載量，而彰化福興鄉、芳苑鄉及台南七股區已被列為高生態敏感區。

洪夢祺表示，為了解光電設施對濕地生態功能的影響，生多所也正在開發新的魚塭曬池分布監測技術，嘗試建立台灣西南沿海的光電案場曬池動態監測模型，以有效檢視高生態敏感區曬池的周期性變化。結果顯示，彰化福興與芳苑地區的魚塭操作模式並無顯著的曬池高峰，且目前尚無已通過申請的漁電共生案場，因此養殖周期未受影響；而台南七股區的曬池高峰集中於冬季，但自2020年以來，由於漁電共生案場逐步施工，魚塭內的非水域面積大幅提升，顯示該地區的漁電共生正快速擴展，與光電時空變化監測結果相符。