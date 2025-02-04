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大S流感病逝引恐慌...全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

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大S流感病逝全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源今天表示，截至目前全台公費疫苗仍有16萬餘劑，盼能留給真正需要疫苗的高齡、慢性病高危險群。記者林琮恩／攝影
衛福部長邱泰源今天表示，截至目前全台公費疫苗仍有16萬餘劑，盼能留給真正需要疫苗的高齡、慢性病高危險群。記者林琮恩／攝影

現年48歲藝人大S因流感併發肺炎病逝日本東京，導致民眾搶打疫苗，各縣市政府亦不斷催打，衛福部疾管署昨天也舉行臨時記者會，公布流感疫苗施打情況。與昨日相比，全台民眾一天就打了4萬多劑疫苗，衛福部長邱泰源今天表示，截至目前全台公費疫苗仍有16萬餘劑，盼能留給真正需要疫苗的高齡、慢性病高危險群。

邱泰源表示，希望公費疫苗由年紀大、慢性病高危險群施打，全國各醫療院所都備妥流感疫苗，呼籲民眾適當應用，可依疾管署公告，至還有疫苗的醫療院所施打；抗流感藥物全國剩餘2萬多份，存量「非常足夠」，防疫必須公私協力，政府努力，醫療院所也準備妥當，一定能夠度過難關。

至於是否會再採購流感疫苗，以及流感疫苗採購是否受立法院刪減預算影響，邱泰源未正面回應，僅表示，政府會將人民健康列為第一，想盡辦法守護。

疾管署發言人曾淑慧昨說，今年流感疫苗採購量約678萬劑，目前剩下約20萬劑，並已自今年1月1日起開放全國滿6個月以上，尚未接種疫苗者接種，呼籲民眾仍可施打疫苗，全國共3073家醫療院所，其中包括25家醫學中心、84家區域醫院、231家地區醫院、2692家診所可接種流感疫苗。

民眾憂心流感疫情，邱泰源表示，防疫政策必須滾動式修正，疫情變化快，預計最快下周就會平穩，期間民眾應多注意身體症狀，若發現身體不適、高燒持續二、三天以上，且呼吸不順，應盡快至醫療院所診治，同時呼籲全國醫療院所提高警覺，針對剛回國的民眾，或有流感接觸史的民眾，應特別留意。

大S 流感疫苗 疾管署 邱泰源

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