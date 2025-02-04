周五恐再迎寒流 氣象署：又溼又凍探7度低溫、影響到下周一晨

未來1周寒流或強烈大陸冷氣團交互影響之下，各地天氣依舊冷，中央氣象署簡任技正伍婉華今天表示，一旦華南雲雨區移進的時候，降雨區域不只有北部和東半部，甚至中南部地區也有下雨機率，更添加冷意。

從昨天開始到今天寒流影響，伍婉華說，這波寒流今天、明天持續影響，隨著高壓向東移動，周四白天開始寒流會稍微減弱。但北方高壓持續南下，帶來很強的冷空氣，所以周五晚上開始又是一波相當於寒流或強烈大陸冷氣團強度的冷空氣，再度影響台灣。這波冷空氣會一直影響到下周一清晨，所以這周依舊有兩波很強的冷空氣，類似寒流的強度影響台灣天氣。

伍婉華說，昨天到今天華南雲雨區東移過來，所以昨天開工日到今天清晨，中部以北、東半部降雨。但隨著華南雲雨區向東移動，上游區是比較晴朗的，今天造成降雨的回波侷限在花東、恆春半島，因此今天的天氣相對穩定，大部分地區可見陽光，只有花東、恆春半島、中南部山區零星短暫降雨機率。

明天下午開始，華南雲雨區又開始影響台灣，伍婉華說，降雨區域又變得比較多了，包括中部以北、東北部、澎湖逐漸轉為短暫雨天氣型態，花東地區、中南部山區零星短暫雨。這樣的殘存水氣，隨著周四寒流減弱到周五這段期間依舊影響，所以北部、東半部、中南部山區、澎湖有局部短暫降雨機率。

伍婉華表示，周五晚上，受到下一波寒流或強烈大陸冷氣團南下影響，一直到下周一白天才會減弱。周五晚上到周六清晨迎風面降雨機率還是比較高，桃園以北、東半部局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨。周日至下周一清晨冷空氣影響，甚至下周一白天冷空氣稍微減弱，降雨區域稍微小一些些，預估基隆北海岸、東半部地區局部短暫雨的機率，大台北有零星短暫雨的機率，其他地區多雲到晴。

溫度趨勢，伍婉華表示，昨天到今天寒流影響之下，今天清晨彰化以北、宜蘭、馬祖已經出現10度以下低溫，平地最低溫在新北五股7.1度。今天到明天持續受到寒流影響，各地寒冷，這波冷空氣周四減弱，白天溫度稍微回升一些些，不過，周五晚上開始又是一波強度相當的冷空氣影響台灣，溫度又下降。

伍婉華表示，預估今晚到明天清晨的冷和今天清晨類似，金門、馬祖、北部地區低溫9度左右，東北部、中部10至11度，其他各地13至14度，沿海空曠地區、近山區還會再冷一些些。下一波冷空氣的強度預估造成的低溫和這波類似，金門、馬祖、北部地區低溫7至8度左右，中部、東北部9至10度，其他各地大約11至12度，沿海空曠地區、近山區依舊還會再冷一些些。

伍婉華說，在冷空氣比較減弱的周四至周五白天，各地溫度稍微回升，高溫不會太暖和，南部24度高溫、中部和台東21度，其他各地只有16至17度。雖然會有高低變化，相對而言還是偏冷的。

另外，伍婉華表示，預估高山溫度和水氣配合的話，今天到明天上午水氣稍少的情況之下，中部3000公尺以上高山有零星降雪機率。明天下午以後華南雲雨區移進，到周四中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。