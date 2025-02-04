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只要299！宜蘭好行3日券上路 搭乘這些大眾運輸通通吃到飽

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭推出短天期TPASS，「宜蘭好行3日券」2月12日啟用，一張券只要299元就可以在72小時內，不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵從新北鳳鳴站至花蓮和平站，非常划算。圖／葛瑪蘭客運提供
宜蘭推出短天期TPASS，「宜蘭好行3日券」2月12日啟用，一張券只要299元就可以在72小時內，不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵從新北鳳鳴站至花蓮和平站，非常划算。圖／葛瑪蘭客運提供

宜蘭縣推出短天期TPASS，「宜蘭好行3日券」2月12日啟用，一張券只要299元就可以在72小時內，不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵新北鳳鳴站至花蓮和平站之間的各站往返，全部都吃到飽，非常划算。

目前搭乘國道客運北宜來回票幾乎都超過300元，或北宜台鐵列車來回票436元；比較起來，299元短天期3日券，搭乘方便又划算。縣政府希望未來上路後能夠促進地方觀光旅遊，提升民眾搭乘公共運輸意願，降低國道5號連假3天以上的塞車狀況。

縣政府交通處今天在縣務會議中宣布這項好消息。交通處長黃志良表示，宜蘭配合中央推動TPASS政策，是三大生活圈外第一個發行定期票的縣市，從112年8月起陸續發行1800方案、750方案、2300方案；統計至今年1月，定期票購買人數約9萬2000人，無論台鐵、國道客運或市區公車，購票人數及大眾運具使用狀況都有提升。

縣政府考量大台北或外地民眾到宜蘭觀光旅遊、短期出差等需求，自從去年0403大地震後著手規劃短天期TPASS，設計出300元有找的超優惠方案，全案已獲得交通部同意補助，縣政府也自籌配合款送縣議會審議通過。

縣政府訂下周2月12日元宵節啟動「宜蘭好行3日券」，299元券可提供區域內或跨區域，各類公共運輸無限次搭乘優惠，包括北北宜國道客運無限次搭乘、縣內市區公車無限次搭乘、台鐵從鳳鳴至和平的無限制搭乘。

販售通路以有服務人員及轉運站為主，宜蘭端包含宜蘭、礁溪及羅東轉運站；台北端包含台北、市府、南港、板橋轉運站及科技大樓站，以悠遊卡、一卡通、愛金卡等實體卡，透過票證系統加值即可使用。

提醒民眾在購票後效期3日內，即72小時使用完畢，僅能在規範區間內上下車，若超出原設定範圍，以該運具票價原價計收。

宜蘭推出短天期TPASS，「宜蘭好行3日券」2月12日啟用，一張券只要299元就可以在72小時內，不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵從新北鳳鳴站至花蓮和平站，非常划算。本報資料照
宜蘭推出短天期TPASS，「宜蘭好行3日券」2月12日啟用，一張券只要299元就可以在72小時內，不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵從新北鳳鳴站至花蓮和平站，非常划算。本報資料照
宜蘭推出短天期TPASS，「宜蘭好行3日券」2月12日啟用，一張券只要299元就可以在72小時內，不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵從新北鳳鳴站至花蓮和平站，非常划算。圖／縣府提供
宜蘭推出短天期TPASS，「宜蘭好行3日券」2月12日啟用，一張券只要299元就可以在72小時內，不限次數搭乘北宜國道客運、市區公車、台鐵從新北鳳鳴站至花蓮和平站，非常划算。圖／縣府提供

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