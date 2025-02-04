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大S病逝 動團哀痛：生前以藝術揭露馬戲團動物的苦難

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
大S生前為馬戲團小熊「畫出自由」，生動揭露了馬戲團中熊類被鐵鏈鎖頸、強迫站立表演的苦難，引發社會各界對表演動物的強烈關注。圖／取自PETA亞州善待動物組織臉書
大S生前為馬戲團小熊「畫出自由」，生動揭露了馬戲團中熊類被鐵鏈鎖頸、強迫站立表演的苦難，引發社會各界對表演動物的強烈關注。圖／取自PETA亞州善待動物組織臉書

藝人大S（徐熙媛）年節期間罹患流感併發肺炎猝逝，享年48歲。PETA亞洲善待動物組織表示，大S多年鼎力支持動物保護事業，也是最早與PETA攜手合作的明星之一，對她的離世深表哀痛。

PETA表示，大S作為最早與PETA攜手合作的明星之一，始終以堅定立場和深遠影響力鼎力支持動物保護事業。多年來，她通過社交平台持續為無聲者發聲，向數百萬人揭露皮草產業的陰暗真相，即動物們被囚禁於狹窄籠中忍受折磨，或慘遭獸夾、電擊乃至毒氣等殘酷手段迫害。

PETA指出，大S始終站在倡導前沿，多次公開呼籲時尚品牌停售皮草製品，更利用自己獨特的藝術才華為馬戲團小熊「畫出自由」，生動揭露了馬戲團中熊類被鐵鏈鎖頸、強迫站立表演的苦難，引發社會各界對表演動物的強烈關注。

PETA表示，這位動物守護者的離去，讓我們與萬千生靈永遠失去了這位摯友，她溫暖而堅韌的力量將永遠銘刻在動物保護事業中，激勵我們繼續奮鬥。

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