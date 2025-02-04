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高雄公費流感疫苗僅剩8200劑 醫師：打完就沒了、籲每年按時接種

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
女星大S昨驚爆流感併發重症猝逝，引發各大診所、醫院流感疫苗搶打潮。本報資料照
女星大S昨驚爆流感併發重症猝逝，引發各大診所、醫院流感疫苗搶打潮。本報資料照

女星大S昨驚爆流感併發重症猝逝，引發各大診所、醫院流感疫苗搶打潮，全台流感疫苗庫存大幅下降，幾乎快要被清空。高雄市統計尚存1.4萬劑公費流感疫苗，截至今天統計剩8200劑，大減近半，高市衛生局建議先電洽院所疫苗資訊、庫存量及預約接種，避免撲空並節省排隊等候時間。

大S因流感猝死持續發酵，歷經昨一天搶打疫苗潮，全台流感疫苗已快缺貨，對此，醫師蘇怡寧今在臉書提及，流感疫苗是季節性商品，打完之後，沒了就是沒了，也不要責備政府準備的疫苗不夠，讓大家沒得打。

蘇怡寧表示，從去年10月開始打流感疫苗以來都是有的，只有昨天才突然變成熱銷商品第一名，買太多沒人要打，要被罵買這麼多圖利廠商，沒得打，又抱怨怎麼不多買一點。

在大S事件發生後，許多民眾才驚覺要打流感預防，蘇怡寧提醒，今年打完之後，每年都還是要記得打，因為每年流感疫苗對付的病毒株不一樣，這跟其他疫苗特性不同，不要明年下一次流感疫苗開打之後，又很傲嬌跟醫師說，「我不用，去年打過了」。

高雄約有600餘家合約院所提供接種服務，接種資訊可至高雄市衛生局網站「流感疫苗專區」（https://gov.tw/8ND）查詢，衛生局表示，全市尚剩餘8200劑公費流感疫苗，前往合約院所前，建議先電洽院所疫苗資訊、庫存量及預約接種，避免撲空並節省排隊等候時間。

庫存 流感疫苗 蘇怡寧 衛生局

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