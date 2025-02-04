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大S流感病逝…疫苗爆搶打潮 陳其邁：高雄庫存剩8千劑

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今日表示，中央目前配付高雄80萬劑流感疫苗，目前庫存剩8千劑，但全市800多間診所已備齊足量克流感，能有效治療流感症狀。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁今日表示，中央目前配付高雄80萬劑流感疫苗，目前庫存剩8千劑，但全市800多間診所已備齊足量克流感，能有效治療流感症狀。記者宋原彰／攝影

藝人大S在日本旅遊因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，外界關注台灣流感疫情及疫苗接種情形；高雄市陳其邁今日表示，中央目前配付高雄80萬劑流感疫苗，目前庫存剩8千劑，但全市800多間診所已備齊足量克流感，能有效治療流感症狀，呼籲民眾應打疫苗、及早就醫和服用克流感，減少至人潮擁擠地方和適時配戴口罩。

陳其邁表示，流感疾病和一般呼吸道感染疾病的初期症狀非常相似，流感的症狀會稍微嚴重，常有發燒、肌肉酸痛等，提醒市民應做好2個事項，除了自我保護，在人潮擁擠處應戴上口罩，尤其在過年返鄉期間，家庭聚會可能造成傳染，開工後更要注意在公司的防疫行為，「密閉空間還是建議戴上口罩」。

「高雄的流感疫苗今年由中央配付80萬劑，目前庫存有8千劑。」陳其邁說，全市65歲以上長輩已經有超過5成接種率，針對流感治療，目前克流感仍有很好效果，全市800多間診所已備齊足量克流感，呼籲民眾若有嚴重呼吸道症狀，應盡速就醫，做好打疫苗、及早就醫和服用克流感，減少至人潮擁擠地方，若無法避免就應戴上口罩，能大幅降低傳染風險。

被問及是否有規劃增購疫苗，陳其邁表示疫苗數量是由中央依人口數所配付，對疫苗數量會有所調節，市府會持續遵守中央政策，與疾管署持續溝通。

流感疫苗 陳其邁 高雄市

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