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山難頻傳 專家籲要有1設備、雪季不要輕易挑戰長程縱走

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
烏拉孟斷崖搜救。圖／取自「玉山國家公園」臉書粉專
烏拉孟斷崖搜救。圖／取自「玉山國家公園」臉書粉專

入冬強冷空氣一波波，山難頻傳。「玉山國家公園」臉書粉專今天發文，現在玉山國家公園山區都有積雪，氣溫極低，沒有帶雪地裝備、怕冷、體能不佳山友，不要輕易參加長程縱走登山行程，避免救難人員疲於奔命。

「玉山國家公園」臉書粉專細數近來山難事件，包括1月25日玉山群峰鹿山線頭燈失效摸黑滑落，9名搜救人員半夜頂著零下2度寒風，濕滑的積雪結冰步道，徒步冒險完成救援。1月26日南二段2人隊伍於觀高坪附近腳踝骨折，氣候不佳無法吊掛，10名搜救人員以人力背負徒步14.5公里方式，完成救援任務。

1月30日馬博橫斷烏拉夢斷崖1名山友墜谷，山區雲霧降雨氣候不佳且積雪，經5名搜救人員垂降150公尺，僅發現登山杖，因氣候惡劣仍未尋獲當事人。2月1日多尾蘭山下荖濃溪谷6人因降雨溪水暴漲受困，2月3日吊掛成功。2月1日荖濃溪谷往中之關6人因降雨溪水暴漲受困，2月2日吊掛成功。2月3日南二段2人隊伍1人於塔芬谷山屋前失聯，2月4日氣候不佳，地面人員以徒步方式前往搜救中，氣溫零下1度，現場有降雨及冰霰，山區步道有積雪及結冰情況。

玉山國家公園提醒登山客，在沒有電信訊號的長程路線或其他探勘路線，務必攜帶可藉由衛星通訊的設備，「可租借或購買」，讓自己可以隨時跟外界聯繫，讓所有人都心安。登山行程如需渡溪，出發前及渡溪前都應立即查詢未來降雨情形，如後續有降雨及溪水暴漲可能，務必具備架繩過溪能力，如無該項技能，建議取消行程，避免受困。

近來流行網路自組團，玉山國家公園說，登山隊的組成本質上是一種羈絆與合作，行進間維持隊員在可溝通距離，尤其在路跡不明的路段，另外體力好、走得快的隊友，要停留等待體力不好、走得慢的隊友，拖拖拉拉的隊友要跟上隊伍不要脫隊，隨時隨地維持隊形。

烏拉孟斷崖搜救。圖／取自「玉山國家公園」臉書粉專
烏拉孟斷崖搜救。圖／取自「玉山國家公園」臉書粉專

山友 山難 玉山國家公園

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