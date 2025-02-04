大S流感猝逝曾曝罹患厭食症 醫揭「這營養」攝取很重要

藝人大S（徐熙媛）年節期間罹患流感併發肺炎猝逝，享年48歲。過去，大S曾在媒體提及自己罹患厭食症的過程，除了衍生憂鬱外，甚至因電解質不平衡導致癲癇。桃園療養院副院長李俊宏說，「很感佩她願意共同出來呼籲接受治療」，讓大家更加了解厭食症。他表示，厭食症與過度節食個案的心肺功能往往也會受影響，平時應多注意蛋白質等攝取，降低猝死風險。

李俊宏說，厭食症是全身性疾病，但許多人不知道，厭食症或過度節食個案普遍營養攝取不足，體重往往是極度很輕的情形，有如「紙片人」，但肺泡、肺葉等肺部的彈性組織，主要成分都是蛋白質，一旦營養攝取不足，將會影響肺部交換氧氣的功能，厭食症個案普遍有呼吸肌無力的問題，臨床醫師應注意這類患者可能存在呼吸儲備受損的問題。

他說，許多厭食症個案報告顯示，患者體重過輕、身材過瘦，肌力、抵抗力不足，但呼吸時需用到肋間肌及橫膈，肌力不足會影響呼吸的力道，造成患者出現顯著的肺氣腫及其他結構性肺部改變，如肺大疱、支氣管擴張，再加上免疫力與痰液移除能力不佳，出現肺部感染症時，很容易惡化。

依過去研究，厭食症最常發生的感染症，就是肺炎，且因患者免疫力低下，在初期不容易有發燒等細菌感染的典型反應，而容易被忽略。可是，一旦病程進展，加上肺結構異常與呼吸肌無力，很容易迅速惡化成呼吸衰竭。再加上患者的缺乏營養，心臟肌肉功能往往不好，就會演變成心肺衰竭。因此，患者ㄧ旦感染肺炎後，引發全身性感染時，最終就會走向敗血症致死的情形。

李俊宏說，不清楚大S後續厭食症的治療情形，但就相關研究，希望提醒大家罹患厭食症、過度節食的個案，除治療厭食症的病情，對於心肺功能也應多加注意，一般民眾平時也應多加注意蛋白質等營養攝取，大S是台灣的演藝代表人物之一，對於她的猝逝，還是十分震驚與遺憾。

「當然，施打疫苗預防流感重症會是一個方式。」但李俊宏說，如前所述厭食症患者本身免疫系統調節就有問題，打完疫苗後是否能如預期在面對病原時有良好的保護力，只能講難說。

李俊宏指出，厭食症是一個精神科與內科的綜合特殊領域，不一定廣為人知，卻是致死率極高的疾病，除了因厭食或衍生的情緒問題死亡以外，生理併發症也常是原因之一。只是，傳統併發症的治療方式，不見得能力挽狂瀾，因為身體的本錢本就難以自我保護，所以一點點感冒，後面就演變成無可挽回的後果。