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大S病逝掀流感疫苗搶打潮！醫喊搞錯重點：日醫院是否做這事才關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
大S之死震驚全台。圖╱摘自微博
大S之死震驚全台。圖╱摘自微博

大S徐熙媛過年期間遊日因流感重症病逝，震驚全台，不少人聚焦大S是否有打流感疫苗，甚至出現搶打潮。醫師沈政男直指畫錯重點，因為48歲的大S「根本不是高風險族群，如果連她都要打，那麼台灣準備的數百萬流感疫苗根本不夠用。」沈政男表示，東京大醫院是否有給她吃克流感之類的藥物，才是重點。

精神科醫師沈政男3日在臉書發文指出，大S病逝讓人心碎，但更讓他訝異的是，台灣社會第一反應竟是「流感要打疫苗」。沈政男細數防疫政策，台灣流感疫苗第一波打六十五歲以上，打不完再打五十歲以上，再打不完，才開放所有人施打，「大S即使要打，也不一定排得上」。編按，今年起全民皆可打公費流感疫苗。

沈政男說，人生的風險管控不是這樣，流感重症死亡，「五十歲以下的風險低到幾乎可以忽略」，所以一般的防疫政策也不會這麼做。

沈政男坦言，「大S就是運氣不好」。她在台灣就已染上流感，據說赴日當天就有咳嗽症狀，但目前日本流感高峰已過，但台灣還在流行。大S出國前也不會把自己的感冒跟死亡聯想在一起，因此，全家照計畫去日本旅遊，也沒什麼不對。

沈政男指出，大S陸續看了幾次醫生，最後也到了東京大醫院，醫院此時有沒有開克流感之類的藥物？這才是重點。以公費克流感的使用條件來說，一開始大S也不符合，但至少在第二次就診，就應該給予使用，或者鼓勵自費使用，「即使沒有考慮減緩重症的問題，至少可以減輕上呼吸道症狀，對旅遊品質也有幫助。」

沈政男也提出另外兩個問題，日本醫院有沒有建議大S住院？大醫院有沒有使用葉克膜？沈振男強調，「即使嚴重肺炎，使用葉克膜多少可以搶下一些時間，讓肺部有機會改善，但如果沒有，病情來得快速，就可能呼吸衰竭而死。」

沈政男遺憾表示，不管如何，大S不到五十歲得流感死亡，不管在台灣或日本都是極為罕見的事情，只能說大S的體質應該是主要因素，運氣很差，千萬人之中，就這樣獨獨被病毒對上，只能說「天妒紅顏」。

大S 日本 沈政男 流感 葉克膜

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