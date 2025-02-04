大S流感病逝…台中診所大爆滿 醫：病人暴增1倍

過年期間基層診所多休診，台中不少診所選擇昨天周一開工，加上藝人大S流感併發肺炎病逝日本消息傳出，診所湧進患者，還有年輕族群衝診所打流感疫苗，有的診所病患數創開業以來新高，也有診所因病人暴增一倍，夜診延長1小時才看完診。

疾管署統計，上周（1月26至2月1日）台中市類流感門、急診就診1萬3563人次，新增5例流感併發重症個案，為50至70多歲男子，大多未打流感疫苗；另，諾羅病毒也肆虐，台中市上周腹瀉門、急診就診1萬8301人次。

診所醫師施勝桓說，很多診所在昨天周一開工，因此不少過年出現咳嗽、喉嚨痛、拉肚子等不適症狀都來就醫；以他的診所為例，就診的病患以類流感、諾羅為大宗。

施勝桓指出，昨天大S流感併發肺炎猝逝消息一出，診所電話被民眾急叩預約打疫苗的電話打爆，有年輕族因為過年到日本旅遊，衝診所搶打疫苗，也有部分長者之前沒打，也來搶打疫苗。

施勝桓說明，昨天診所一早湧入上百病號，診所門診時間到晚間9時30分，但昨晚9時，還有55人候診，門診病患數比去年同期多一倍，夜診延長1小時才看完診，其中也有多人是過年到日本旅遊，出現咳嗽、喉嚨痛等不適來就診。

施勝桓呼籲，65歲以上長者、具慢性病史等高危險群，應特別留意健康狀況，並請提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請速就醫。