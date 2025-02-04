近期還有2波強烈冷氣團 賈新興曝「這時」氣溫回升、略偏暖

入冬第二波寒流正在影響台灣，清晨各地寒冷，之後還有冷空氣嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周五晚上起至周日、下周三晚上起至下周四，各有一波強烈大陸冷氣團影響的機率。

近期天氣部分，賈新興表示，明天，午後桃園以南山區及花東山區有零星短暫雨，傍晚起大台北東側、東北角及宜蘭轉有局部短暫雨。周四，竹苗山區至南投山區、東北角及宜花山區有零星短暫雨，傍晚起恆春半島亦有零星短暫雨。

他說，預估今天深夜至明天清晨，受強烈大陸冷氣團影響下，苗栗以北空曠區有出現6至8度的低溫。台北氣象站預估，有出現10至11度的低溫。

周五午後，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，晚上起至周日，有受強烈大陸冷氣團影響的機率。賈新興表示，其中，周六，桃園以北及宜花有局部短暫雨。周日，北海岸、基隆及東北角有零星短暫雨。下周一至下周二，東北角及宜花有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三午後，桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨，晚上起至下周四，有受強烈大陸冷氣團影響的機率。下周四，大台北東側、東北角及宜花有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興說，短期氣候預測顯示，2月下旬起，氣溫逐漸回升至3月中旬，氣溫以正常至略偏暖的機率較高。降雨方面，自今天起至3月中旬，除宜蘭降雨仍偏多外， 其它地區降雨偏少的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。