影／寒流急凍…合歡山又下雪霰 積雪厚度2公分、夢幻如灑糖霜

受到強烈大陸冷氣團及寒流影響，合歡山昨入夜後氣溫溜滑梯，加上水氣搭配，深夜下起冰霰夾雪，武嶺、松雪樓等地今晨又見雪白一片；鏟雪車摸黑上工，剷除路面雪霰。公路局提醒，台14甲線鳶峰24K至大禹嶺41.5K限加掛雪鏈通行。

中央氣象署昨預告，本周有兩波冷氣團報到，第1波就在昨天報到，且為此發布低溫特報，影響時間從昨下午持續到今晚。合歡山入夜後氣溫果然一路溜滑梯，又降至零度上下，並在昨深夜11時許下起冰霰夾雪，之後斷續降下雪霰。

而至今天清晨，武嶺、松雪樓、合歡山莊等地面或路旁邊坡又見雪白一片，也讓上山等雪民眾相當開心，紛紛將相關影像分享到「臺灣追雪團」社群平台；為確保民眾行車安全，公路局清晨5時不到，天還沒亮就派出鏟雪車，剷除路面雪霰。

松雪樓人員表示，由於昨深夜至今清晨，溫度多在零度上下，像灑糖霜般的降下大多都是冰霰夾雪，但目前有時降下冰霰或雨夾霰。林業署南投分署表示，合歡山昨晚11時許起下雪霰，至今早積雪厚度2公分，目前山區濃霧飄雨飄雪互參。

公路局則表示，經該局派員檢視路況，台14甲線鳶峰24K至大禹嶺41.5K部分路面仍結冰或積雪未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段，籲請欲行駛台14甲線用路人小心駕駛，並注意沿線交通維護設施。

另，雪季期間山路狀況難掌握，非必要勿前往，行前須備妥保暖裝備與車輛雪鏈，沿途關注氣象預報及道路交通資訊，可利用幸福公路APP或省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw），也可撥打04-23715030、0800-231-035查詢最新路況。