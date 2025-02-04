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寒流探7度低溫今轉乾冷 明天北東溼答答、周五強烈冷氣團南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至周四北部及東部將是較為溼冷的天氣。記者葉信菉／攝影
明天至周四北部及東部將是較為溼冷的天氣。記者葉信菉／攝影

今天受寒流影響，各地氣溫明顯轉冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各平地晨間最低溫普遍落於7至11度，預測北部及東北部高溫約14至16度，低溫約10至12度；中南部及東南部高溫約17至20度，低溫約11至14度。

他說，而今天將隨著乾空氣移入，各地天氣好轉為多雲或晴，大致無降雨影響，提醒大家注意低溫，務必做好保暖措施。

明天至周四寒流逐漸減弱，林孝儒表示，但殘存冷空氣影響，體感上仍是有寒意的，且期間再度伴隨華南雲系通過，預測北部及東部為陰有短暫陣雨天氣，高溫約15至17度，低溫約12至14度；中南部則多雲或局部陰，山區亦有短暫雨機會，高溫約19至22度，低溫約14至17度。北部及東部將是較為溼冷的天氣，外出記得攜帶雨具並注意保暖。

林孝儒表示，周五白天起，另一波強烈大陸冷氣團將會逐漸南下，各地氣溫將再次下滑，影響至本周末，整體天氣寒冷，預測北部及東部低溫有機會探至10至11度左右，並維持溼冷天氣。不過，周日伴隨些乾空氣移入，降雨可望減緩些。而中南部由於天氣較為晴朗，有較顯著輻射冷卻效應發生機會，因此局部地區不排除出現接近10度的低溫可能。總體而言，本周天氣寒冷，務必做好保暖準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團 寒流 雨量

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