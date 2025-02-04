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春節山難啟示 專家：人與背包不可分離、切勿下切溪谷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
一名女性山友於大霸北稜馬洋池通報迷途至今，尚未尋獲。圖／新竹縣消防局提供
一名女性山友於大霸北稜馬洋池通報迷途至今，尚未尋獲。圖／新竹縣消防局提供

近來山難頻傳，雪霸國家公園粉專小編在「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」社團發文，雪季期間登山真的不比一般季節，外在環境都相對困難，冰、雪、岩地形和低溫環境都會比一般季節登山難度加成許多，認真對待雪季期間的登山活動，雪攀裝備該準備的不要偷懶，保暖工作也要更落實，遇到困難地形或惡劣天氣要撤退。

春節期間雪霸山區傳出兩則憾事，1月26日一名男性山友於230林道（西勢山林道）9K崩壁墜崖死亡，以及1月27日有女性山友於大霸北稜馬洋池通報迷途至今，尚未尋獲。

雪霸國家公園說，230林道9K崩壁處，雪霸已架設安全提醒事項，並建議高繞的指示牌面，高繞路段也有架設輔助繩索可以使用，「或許採用腰繞崩壁方式可以省去半小時的時間，但也有可能失去後半輩子的時間」。建議多走半小時的高繞路，也能多走半輩子的登山路。

至於大霸北稜馬洋池迷途案件，搜救行動持續中，雪霸國家公園以現有資訊提醒，第一，落單後迷途，牢記333原則，「3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3個星期不進食，將有生命危險」，務必留在原地做好保暖避免失溫，是迷途者最重要的工作；此外，保持冷靜。

雪霸國家公園表示，第二，人與背包千萬不可分離，背包裝備是待援過程的維生物資，且能否平安渡過第1晚的重要資源。

依據現場救難人員回報及雪地足跡照片研判，迷途者有往下切往溪谷的可能性。雪霸國家公園表示，台灣山高水深，下切溪谷將有極高機率遇上崩壁、高落差或峽谷等困難地形，會將迷途者置身於無法回頭的情形，且加深救援的困難度。因此，迷途者切記不要下切溪谷。

雪霸國家公園表示，該隊是否為自組團、商業團、共乘團等，或該隊伍是否有分隊以及分隊的決策，因為尚未有調查報告書出爐，不加以評論，只能說，要照顧、陪同隊伍中能力較低的人一起下山。感謝雪季期間與年假期間還要上山的救難人員。

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