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大S猝逝…醫：發燒+全身痠痛要警覺 曝流感重症跡象

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發國人對流感重症的重視。示意圖。本報資料照片
藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發國人對流感重症的重視。示意圖。本報資料照片

藝人大S徐熙媛罹患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，國人驚訝流感併發重症這麼嚴重。預防流感方法是什麼？家醫科醫師陳欣湄在「陳欣湄。家醫科女醫師日常」臉書粉專發文表示，勤洗手、戴口罩，流感季節一樣適用，而且很好用，要提醒再提醒的是，如果有任何狀況，在國外還是不要怕麻煩，趕快去看醫生。

流感如何避免重症發生？陳欣湄說，有兩個必須要知道的前提，就是罹患的是流感、不是感冒，以及流感重症的症狀。流感鑑別方式是發燒以及全身性肌肉痠痛，至於一般感冒是上呼吸道症狀，若轉成全身痠痛，就要高度警覺。如果身邊有人確診流感，快回想有沒有接觸確診的人，把資訊告訴醫師。

流感重症的症狀該注意哪些？陳欣湄表示，流感重症一般常見有肺炎、腦炎、心肌炎，若民眾呼吸會喘胸悶、意識模糊、心律不整，就要非常高度警覺。至於何時該到醫院求診？她說，懷疑自己是流感的兩天內，以及症狀開始惡化時。

而惡化的徵兆，陳欣湄表示，除了上述症狀，不妨注意幾個指數有沒有變化，包括血壓、心跳、血氧、有沒有尿、意識如何；如果血壓往上或下掉、心跳變化大，「一下子100、一下子又50」、血氧掉，趕緊記錄下來，交給醫師來判斷，會得到完整治療。針對常見的感冒減緩症狀、縮段病程的相關營養，有高單位非活性D3、維生素C、鋅15mg。

大S 感冒 流感 肺炎 醫師

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