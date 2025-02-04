大S病逝「流感不是感冒」 杜承哲曝送醫徵兆、高危險群

藝人大S徐熙媛感染流感併發重症和肺炎不幸病逝，享年48歲。澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲在臉書「杜承哲醫師」表示，「流行性感冒不是感冒」，是醫師和衛福部長久以來努力宣傳的重點，差異不是在於名稱，而是在於「感冒幾乎沒有併發重症的可能性」，但「流感則有一定的機率」。

杜承哲說，「肺炎」可以有高達40%甚至更高的死亡率，看患者的風險因子以及免疫力。即便是在醫療高度高度發達的國家，抗生素及早給予，也不代表100%存活，是極度需要小心的嚴重疾病。

要到大醫院的徵兆是什麼？杜承哲表示，呼吸困難，呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變，低血壓或高燒持續72小時。

而高危險群有哪些？杜承哲表示，包括6個月到59個月的兒童；﻿50歲（含）以上的成人；有以下疾病的成人及兒童：慢性肺疾病（含氣喘）、心血管疾病（單純高血壓除外），腎臟，肝臟，神經學，血液性，或代謝性疾病（含糖尿病）；有免疫低下的人（含藥物導致或HIV感染導致）；﻿﻿流感季期間懷孕婦女；6個月大到18歲需接受長期阿斯匹靈（aspirin）治療者；護理之家或長照中心的住民；過度肥胖者（BMI 值 ≥40）。

至於如何防治流感，杜承哲表示，勤洗手、已感染者盡早就醫、避免出入公共場所、戴口罩，有疫苗能打就趕快打。克流感和流感疫苗，都對重症的預防有效果。