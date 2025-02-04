寒流壟罩轉乾冷探7度低溫 吳德榮：周五強冷空氣挑戰第3波寒流

入冬以來第2波寒流影響，各地清晨寒冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨平地最低溫為新北市五股區7.3度，其次是苗栗縣三灣鄉7.8度、桃園市楊梅區8.4度；而台北測站10.4度，觸及寒流定義的最上限，是為入冬以來第2波。各地區平地的最低氣溫約在7至11度。

寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）縣市為新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）縣市為基隆市、台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣，有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

吳德榮說，今、明兩天西半部乾冷，部分山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，平地最低氣溫約可降至7度左右，農漁養殖業應慎防寒害，民眾應注意保暖。今天2000公尺以上高山例如太平山，明天3000公尺以上高山例如合歡山，仍有零星飄雪機率。今天北部7至16度、中部9至19度、南部11至21度、東部10至19度。

周四至周五上半天、氣溫逐日漸升，明顯回暖。西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。吳德榮說，周五下半天另一波強冷空氣迅速南下，周六至下周一晨強冷空氣籠罩，其強度已調得比前波略強，挑戰入冬以來第3波寒流的機率提高。下周一白天、下周二冷空氣減弱，氣溫逐日漸升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。