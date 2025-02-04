五股7.3度 寒流發威16縣市低溫特報 周五強烈冷氣團再接力

根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫是新北市五股7.3度。氣象署發布低溫特報，寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天苗栗以北、宜蘭及金門有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。

黃色燈號（寒冷）有基隆市、台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

中央氣象署發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

今天各地天氣寒冷；氣象署說，北台灣及金門低溫9至11度，其他地區及澎湖低溫10至14度，其中，中部以北、宜蘭、花蓮及金門有局部10度以下低溫的機率，馬祖整天氣溫6至11度，白天北部、宜蘭、花蓮及金門、澎湖高溫14至16度，中南部及台東高溫約17至20度。

天氣方面，清晨至上午北台灣地區仍有局部短暫雨，但上午乾冷空氣抵達後，北台灣地區、中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，但花東地區及中南部山區明天仍有局部短暫雨。

明天各地天氣寒冷；華南雲雨區東移，水氣增加轉濕冷，中部以北及東北部地區轉為有局部短暫雨，東部、東南部地區有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周四至周五白天冷空氣稍減弱，但雲多水氣多，各地天氣仍較涼，受華南雲雨區東移影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周五晚上至周六另一強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日至下周一清晨另一強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，下周一白天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二大陸冷氣團冷空氣減弱，各地氣溫持續回升，早晚天氣較涼，各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區有零星短暫雨；下周三鋒面掠過北部海面及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦較涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，後期冷空氣強度及鋒面影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。近日高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，活動注意安全。

今天清晨北部及東北部2000公尺以上高山及其他3000公尺左右高山有局部降雪機率；今天白天至周四中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。