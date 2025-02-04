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各地搶打 公費流感疫苗剩20萬劑

聯合報／ 本報記者／連線報導
藝人大S不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，由於事發突然加上春節結束，民眾警覺性也提高，今天各縣市詢問施打流感疫苗也明顯增加。圖／聯合報系資料照
藝人大S不幸得了流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，由於事發突然加上春節結束，民眾警覺性也提高，今天各縣市詢問施打流感疫苗也明顯增加。圖／聯合報系資料照

藝人大S感染流感併發肺炎病逝，全台掀起搶打流感疫苗潮，各醫院及衛生局詢問度大增，疾管署網站一度被塞爆；衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今年流感疫苗採購六七八萬劑，目前僅剩廿萬劑公費疫苗，提醒高風險族群盡快接種。

疾管署昨緊急召開記者會公布最新疫情統計，一月十九至廿五日類流感門急診就診，高達十六萬二三五二人次，創近十年同期新高，預估本周及下周類流感門急診就診人次將達十六至十八萬人次；另外，去年十月一日至今年二月二日共六四一例重症通報，累積死亡病例一三二例，均為近五年同期新高，其中死亡個案九成以上未接種流感疫苗。

國內這波流感疫情上升與國際流感疫情有關，目前全國六十五歲以上疫苗接種率百分之四十六點三、學齡前幼兒百分之六十八點六，因公費疫苗有限，各縣市政府都呼籲高風險族群盡速施打。

台南市原剩七千四百多劑公費疫苗，昨中午起不到三小時被預約一空，衛福部台中醫院家醫科門診昨下午湧現人潮，許多患者說看了大S新聞覺得應該接種流感疫苗保護自己，一名廿歲大學生說，原以為流感致命多發生在老人，大S四十多歲就因流感去世，決定馬上接種。

義大醫院家醫科主任洪暐傑說，過年前詢問病人都沒人想打流感疫苗，大S猝逝消息傳開，原本「勸打無效」的六十歲患者，主動報到施打。

流感疫苗 疫情 疾管署

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