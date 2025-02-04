大S諸多病史 醫研判敗血症奪命

女星大S流感併發肺炎猝逝，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬研判恐與敗血症有關；他說，大S心臟功能不佳，一旦出現強度較高身體免疫反應就可能損及心臟肌肉引發心肌炎，導致心衰竭死亡。

黃高彬說，年輕人免疫力較好，免疫反應強，卻可能在感染流感病毒後引發細胞激素風暴，進而傷害肺臟等器官，造成病毒性敗血症。

「大S意外死亡是個非常不好的狀況。」台大兒童醫院前院長、小兒感染科主治醫師黃立民說，受新冠免疫負債影響，全球這波流感疫情嚴重，國內也是如此，持續半年仍停不下來，流感病毒傳播速度快、範圍廣，老年人、嬰幼童及慢性疾病患者等高風險族群容易合併肺炎、腦炎、心肌炎、侵襲性細菌感染等重症，短時間內就可能因呼吸衰竭被送至加護病房，「流感絕非一般人認為『較嚴重的感冒』，一旦惡化易引發呼吸衰竭。」

台安醫院醫療品質副院長、感染科主任楊祖光指出，大S曾兩度流產，可能是免疫因素造成，免疫力低下，也是流感併發重症高危險群；氣喘病人罹流感，加上用類固醇藥物抑制身體免疫反應，易併發重症。

楊祖光說，大S體型偏瘦，若長期營養不足會影響免疫力；流感病毒攻擊人體可說是又急又快，跟著血液流竄至全身，侵襲器官及神經系統，體弱多病、免疫力較差等族群易有肺炎、腦炎、心臟衰竭等嚴重併發症。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，更年期女性罹心血管疾病及衍生的死亡風險倍增，而感染流感病毒後，加重發炎反應，心血管受損風險飆升，提高死亡風險。

台大醫院感染科前醫師林氏璧（孔祥琪）在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，流感病毒併發肺炎可分兩大類，一是病毒直接侵犯造成病毒性肺炎，病程較快，偶發於年輕患者，致死率較高，第二種是續發性細菌性肺炎，通常發生在罹患流感後約一周，持續惡化可透過抗生素治療。