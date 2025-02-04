專家提醒 遊日應帶自費抗病毒藥

日本流感疫報顯示，今年一月廿至廿六日五千個哨點醫療機構共通報五萬四五九四例，平均每機構報告數十一點○六例，雖相較去年底六十四點三九例趨緩甚多，但專家提醒赴日旅遊務必隨身攜帶自費抗病毒藥物，至人潮擁擠場所記得戴口罩、勤洗手。

中國附醫感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬表示，日本這個冬天流感疫情特別嚴重，雖然目前患者人數稍微減少，但仍要做好個人預防措施，除了接種疫苗，國人還應隨身攜帶自費抗病毒藥物以備不時之需。出現輕微流感症狀應盡快用藥壓下病毒量，降低重症及死亡風險。

亞東醫院家庭醫學部主任陳志道指出，流感疫苗在接種完二周後才發揮保護力，赴日旅遊前應規畫時間，以免疫苗效果有限，建議出國前先預約「旅遊醫學門診」接受健康風險諮詢，並請醫師評估準備預防或感染後的用藥。

前台大感染科醫師林氏璧發文提醒，出外旅遊前務必把旅平險保好保滿，以防遇到需要緊急醫療狀況；大多數國內旅平險理賠範圍不包含法定傳染病，但部分業者仍提供相關服務，不妨多選擇比較。此外，日本當地針對旅遊者提供保險涵蓋醫藥費、住院費、手術費及回國醫療搬運費，可多加利用。

「近兩周赴日民眾打流感疫苗來不及生效。」新北聯合醫院感染科主任李文生建議近日要出國民眾可自費購買流感特效藥。台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇提醒，流感病毒變異快，且各國家病毒序列不同，常旅遊、出差者要避免讓自己短時間過於暴露各種病原體，並定期接種疫苗以有效壓低重症機率。