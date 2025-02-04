標示仍無共識 進口乳「鮮不鮮」 部會踢皮球

昨天本報報導紐西蘭牛乳今年起零關稅進口，進口乳能否標示「鮮乳」爭議至今未解，食藥署強調已函請農業部提供「以卅日（或十五日）區分鮮乳、ESL乳」方案等科學依據。農業部昨反駁，應由食藥署自行找出實證資料。食藥署代理署長林金富說，會再努力跨部會溝通，讓草案順利通過。

去年四月農業部在進口牛乳的標示給兩項建議，針對效期卅天以上進口鮮乳得標示「長效鮮乳」的甲案，或是標示「長效乳」的乙案，但也強調基於農產輔導及發展需求，建請可優先採用乙案。

食藥署採用甲案，去年六月預告，保存期限超過卅天乳品可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，該草案預定今年七月生效。但可標示「鮮」字引發酪農強烈不滿，憂心國產鮮乳失去競爭力，揚言上街抗議。

農業部畜牧司長李宜謙昨表示，食藥署確實多次來函請農業部提供標示鮮乳、ESL乳等方案的科學依據，但是否標示「鮮」字是衛福部所訂定，如果想要科學依據，應該是由規範標示的主管單位食藥署找出實證資料，而不是農業部提供。

林金富回應說，將邀集相關部會及專家學者召開會議，或是以其他形式的協商取得共識，努力以溝通消除障礙，讓草案如期通過。