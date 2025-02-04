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台北書展今開幕 夯看Hong Kong 獨立設館首發

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
「夯看Hong Kong」館掛著魚蛋粉、雙皮奶等招牌，讓人錯覺來到香港。記者陳宛茜／攝影
「夯看Hong Kong」館掛著魚蛋粉、雙皮奶等招牌，讓人錯覺來到香港。記者陳宛茜／攝影

二○二五台北國際書展今起於台北世貿一館開幕，主題國為義大利。今年共有來自廿九國、國內外五○四家出版社參展。陸委會、台港經濟文化合作策進會則首次與唐山書店合作，在書展首次獨立設館「夯看Hong Kong」，展出來台港人的著作與舉辦座談，呈現台灣多元包容的文化活力。

文化部長李遠昨出席展前記者會。他表示，因文化部預算遭到刪減，原本今年加入領取六百點文化幣的十三到十五歲青年，可享兩點送兩點優惠，只能維持兩點送一點；他以此次義大利館的「想像無邊」主題，鼓勵書展業者用無邊的想像克服遺憾，把市場推出去。

由獨立出版聯盟與NGO團體合作的公民書區，曾以遊樂園、工地為主題，每年都帶來驚喜。今年改走時尚風打造「讀字Fashion」，以兩公尺高液晶電視牆打造出秀場氣勢，講座區化身為低調奢華伸展台，讓作家上台秒變明星。

台北國際書展今起於台北世貿一館展出，今年書展以義大利為主題國。記者陳正興／攝影
台北國際書展今起於台北世貿一館展出，今年書展以義大利為主題國。記者陳正興／攝影

由台文館策展的文學書區，以「文學成影」為主題，邀請出版作品曾改編成影視作品的出版社如聯合文學、九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅一起參展。李遠任職中影期間，曾簽下黃春明小說版權改拍電影，昨日他特地到聯合文學攤位致意。

走進以香港冰室風格打造的「夯看Hong Kong」館，裡頭掛著魚蛋粉、雙皮奶等招牌，讓人錯覺來到香港。近年受政治風潮影響，不少香港作家、漫畫家與設計師、劇場人移民台灣，逐漸形成「第三勢力」。「夯看」館集結這波文化人的著作展出，並且舉辦十多場座談。

義大利 聯合文學 香港

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