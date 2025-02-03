台北國際書展4日開幕 來台港人首次獨立設館「夯看」

2025台北國際書展4日起於台北世貿一館開幕，主題為「閱讀異世界」，主題國為義大利。今年共有來自29國、國內外504家出版社參展。而陸委會、台港經濟文化合作策進會則首次與唐山書店合作，在書展首次獨立設館「夯看(Hong Kong)」，展出來台港人的著作與舉辦座談，呈現台灣多元包容的文化活力。

文化部長李遠昨出席展前記者會。他表示，因文化部預算遭到刪減，原本今年加入領取600點文化幣的13到15歲青年，可享「2點送2點」優惠，只能維持「2點送1點」；而原本希望書展期間每天發放門票全額抵用金，受限預算也少了一日發放。他以此次義大利館的「想像無邊」主題為鼓勵書展業者與讀者「用無邊的想像克服遺憾」，透過各種新奇的方法把市場推出去。

由獨立出版聯盟與NGO團體合作的公民書區，曾以遊樂園、工地為主題，每年都帶來驚喜。今年改走時尚風打造「讀字Fashion」，以高達兩公尺的液晶電視牆打造出秀場氣勢，講座區也化身為低調奢華的伸展台，讓作家上台秒變身明星。書架則放上模仿新年福袋概念的「黑書」，讓讀者憑運氣選擇自己的「命定之書」。

走進以香港冰室風格打造的「夯看(Hong Kong)」館，裡頭掛著「魚蛋粉」、「雙皮奶」等招牌，讓人錯覺來到香港。但這並非港人打造的「香港館」，而是陸委會、台港經濟文化合作策進會與唐山書店合作的展館。近年受政治風潮影響，不少香港作家、漫畫家與設計師、劇場人移民台灣，逐漸形成「第三勢力」。「夯看」館集結這波文化人的著作展出，並舉辦十多場座談，希望藉書展的力量讓更多讀者了解這波文化力量。