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國健署調查：日坐逾9小時 死亡風險增22%

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

國健署最新國民健康訪問調查顯示，台灣十八歲以上國人身體活動不足率達百分之五十四，平均每天坐著時間長達六點一小時。此外，坐太久，壞處多多，恐增失能、焦慮、心臟病及糖尿病等罹病風險久坐超過九小時者死亡風險增加兩成二。

「久坐是慢性疾病的隱形殺手」國泰醫院社區醫學部主任莊海華說，長期久坐，身體重量壓在腰部、臀部，除了造成肥胖，還容易引發各種疼痛，以及心血管疾病、糖尿病、骨骼與肌肉退化、心理健康問題等。

再者，久坐辦公桌前，或窩在沙發，滑著手機、看電視，身體活動明顯減少，直接影響慢性病罹患率及死亡率。研究證實，活動不足者肌肉容易萎縮，且骨質密度下降，增加骨質疏鬆與跌倒等風險，影響日常活動能力。

該項調查更發現，相較於每日久坐不到七小時者，久坐超過九小時的人死亡風險增加百分之廿二，且心情容易憂鬱或焦慮。

國健署社區健康組研究員麥揚竣表示，每坐五十分鐘，就應該起身動動，除了提振精神，還可減少腰椎負擔，有助於預防不良姿勢造成的肩頸不適、腰椎盤突出、脊椎側彎等問題。

莊海華建議，每日走路八千至一萬步，透過手機ＡＰＰ激勵自己，逐步完成步數目標；每隔卅至六○分鐘，就起身伸展、散步或深蹲；使用站立式書桌減少坐著的時間；每周至少安排一五○分鐘中等強度的有氧運動，搭配肌肉訓練強化力量與柔軟度。

為改善國人健康，國健署推出「上班族健康操」，邀請復健科醫師、物理治療師、職能治療師、運動及公共衛生專家等設計簡單易學的動作，搭配不同節奏的音樂，教導正確的身體動作及呼吸技巧。

久坐 死亡率 風險

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